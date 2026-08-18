«Спартак» отказался размещать логотип спонсора на форме из-за цветов бренда «других коллег из Москвы»

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев поделился подробностями сотрудничества со спонсорами, которые желают разместить рекламу на форме.

«У нас есть определенное количество мест для спонсоров на форме, и мы не бежим за любыми деньгами. Прошлый сезон у нас одно место было свободно на форме. У нас есть свой подход к партнерам. Есть определенная цена, ниже которой мы не опускаемся. К тому же должно быть соответствие цветовой гамме. Есть один бренд с цветами других коллег из Москвы. Мы не смогли их интегрировать в форму, потому что для нас неприемлемо наличие другой палитры и это не ложится на форму. Мы точно не будем лепить много спонсоров. И не живем в парадигме: «За деньги — да», — сообщил Соловьев журналистам.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. 19 августа красно-белые сыграют с «Рубином» на выезде во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.