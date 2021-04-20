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Стало известно, сколько заработает 17-летний Захарян по новому контракту с «Динамо»

16:06
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Молодой полузащитник Арсен Захарян подписал новый контракт с «Динамо» на новых условиях.

По информации портала eurostavka.ru, 17-летний футболист заключил с клубом контракт на 3 года, по которому будет зарабатывать 35 тысяч евро в месяц и получит подписной бонус в 8- тысяч евро.

Отмечается, что зарплата игрока будет расти каждый сезон в зависимости от успешности выступлений Захаряна. В первый сезон отступные за молодого игрока составят 15 миллионов евро, во второй — 20 млн, в третий — 30 млн. Эта опция исключительно для европейских клубов.

В этом сезоне полузащитник провел за «Динамо» 9 матчей в премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/otstupnye-v-30-mln-dlya-evropy-i-skromnyy-oklad-detali-trehletnego-kontrakta-zaharyana-s-dinamo

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