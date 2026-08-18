Источник: «Локомотив» не планирует подписывать нападающего «Крыльев Советов» Олейникова

«Локомотив» не рассматривает вариант подписания нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в трансфере 27-летнего вингера заинтересован главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов. Против подписания игрока выступает генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг.

В сезоне-2025/26 Олейников забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах. В новом сезоне он принял участие в 5 играх и забил 1 мяч.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

«Локомотив» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 2 баллами находятся на 14-й позиции.