Александр Ивлев: «Ждем, что РФС должным образом отреагирует на судейство в матче «Динамо» с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал «СЭ» обращение клуба в ЭСК по поводу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (3:0).

«Некоторое время назад в интервью «СЭ» я говорил о том, что хотелось бы последовательности в судейских решениях. К сожалению, сезон только стартовал, а мы снова возвращаемся к этой теме. Решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» считаем ошибочным и непоследовательным. Совсем недавно все видели работу арбитров на ЧМ-2026 — в такой ситуации, как случилась в нашем матче, вмешательства ВАР не последовало бы, подобные решения отдавались на откуп главного судьи. В России же почему-то мы увидели иную ситуацию.

При этом и эксперты, и СМИ, и футболисты обратили внимание на то, что еще в нескольких моментах матча ВАР тоже могли бы изучить эпизоды, где правила нарушались уже против динамовцев, но этого не сделали. К примеру, когда футболист «Зенита» отмахнулся от нашего игрока, ударил локтем в лицо — даже желтой карточки не предъявили, и реакции ВАР не было.

Ждем, что РФС изучит судейство в прошедшей игре и должным образом отреагирует на него. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали качество футбола, а не спорные действия бригад арбитров, которые влияют на результаты матчей», — сказал Ивлев «СЭ».

В понедельник, 17 августа, стало известно, что бело-голубые обратились с просьбой разобрать эпизод с назначением пенальти в пользу петербуржцев на 27-й минуте встречи после падения Александра Соболева в борьбе с защитником москвичей Рикардо. Главный судья матча Артем Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР Павла Кукуяна.