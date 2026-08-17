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Александр Ивлев: «Ждем, что РФС должным образом отреагирует на судейство в матче «Динамо» с «Зенитом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал «СЭ» обращение клуба в ЭСК по поводу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (3:0).

«Некоторое время назад в интервью «СЭ» я говорил о том, что хотелось бы последовательности в судейских решениях. К сожалению, сезон только стартовал, а мы снова возвращаемся к этой теме. Решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» считаем ошибочным и непоследовательным. Совсем недавно все видели работу арбитров на ЧМ-2026 — в такой ситуации, как случилась в нашем матче, вмешательства ВАР не последовало бы, подобные решения отдавались на откуп главного судьи. В России же почему-то мы увидели иную ситуацию.

При этом и эксперты, и СМИ, и футболисты обратили внимание на то, что еще в нескольких моментах матча ВАР тоже могли бы изучить эпизоды, где правила нарушались уже против динамовцев, но этого не сделали. К примеру, когда футболист «Зенита» отмахнулся от нашего игрока, ударил локтем в лицо — даже желтой карточки не предъявили, и реакции ВАР не было.

Ждем, что РФС изучит судейство в прошедшей игре и должным образом отреагирует на него. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали качество футбола, а не спорные действия бригад арбитров, которые влияют на результаты матчей», — сказал Ивлев «СЭ».

В понедельник, 17 августа, стало известно, что бело-голубые обратились с просьбой разобрать эпизод с назначением пенальти в пользу петербуржцев на 27-й минуте встречи после падения Александра Соболева в борьбе с защитником москвичей Рикардо. Главный судья матча Артем Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР Павла Кукуяна.

Артем Чистяков.«Зенит» — «Динамо»: ВАР Кукуян и судья Чистяков правильно назначили пенальти в ворота москвичей

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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