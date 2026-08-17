Александр Ивлев: «Ждем, что РФС должным образом отреагирует на судейство в матче «Динамо» с «Зенитом»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал «СЭ» обращение клуба в ЭСК по поводу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (3:0).
«Некоторое время назад в интервью «СЭ» я говорил о том, что хотелось бы последовательности в судейских решениях. К сожалению, сезон только стартовал, а мы снова возвращаемся к этой теме. Решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» считаем ошибочным и непоследовательным. Совсем недавно все видели работу арбитров на ЧМ-2026 — в такой ситуации, как случилась в нашем матче, вмешательства ВАР не последовало бы, подобные решения отдавались на откуп главного судьи. В России же почему-то мы увидели иную ситуацию.
При этом и эксперты, и СМИ, и футболисты обратили внимание на то, что еще в нескольких моментах матча ВАР тоже могли бы изучить эпизоды, где правила нарушались уже против динамовцев, но этого не сделали. К примеру, когда футболист «Зенита» отмахнулся от нашего игрока, ударил локтем в лицо — даже желтой карточки не предъявили, и реакции ВАР не было.
Ждем, что РФС изучит судейство в прошедшей игре и должным образом отреагирует на него. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали качество футбола, а не спорные действия бригад арбитров, которые влияют на результаты матчей», — сказал Ивлев «СЭ».
В понедельник, 17 августа, стало известно, что бело-голубые обратились с просьбой разобрать эпизод с назначением пенальти в пользу петербуржцев на 27-й минуте встречи после падения Александра Соболева в борьбе с защитником москвичей Рикардо. Главный судья матча Артем Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР Павла Кукуяна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0