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Отъезд ничего не гарантирует Батракову, но дает шанс стать европейской звездой. Нужно пробовать!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В «Локомотиве» или «Зените» это исключено.

Вижу, в российских спортивных СМИ и среди футбольных блогеров завязалась оживленная дискуссия, радоваться или огорчаться в связи с предстоящим отъездом Алексея Батракова в «Галатасарай».

Мне кажется, тут все зависит от оптики автора. Что для него важнее — интересы человека, у которого одна жизнь и одна карьера, или интересы РПЛ. Мыслит ли он категориями футбола вообще или футбола российского. Кстати, тут тоже вопрос спорный: сегодня, да, российский футбол теряет талантливого игрока, забивающего красивый гол «Оренбургу», а завтра может обрести по-настоящему сильного игрока европейского уровня, забивающего в ЛЧ и переходящего в топ-5.

И если Россия однажды вернется в европейский футбол, то Батраков с опытом «Галатасарая», а может, и чего покруче будет ей гораздо полезнее, чем без оного.

Алексей Батраков.Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?

Вы скажете: а Захарян? Да, и такое может быть, никогда исключать нельзя. Тут уже все от человека и его организма зависит. У Арсена что-то в восприятии испанских нагрузок, футбола, жизни, не знаю чего, пошло не так.

А я скажу вам в ответ: Пиняев, Чалов. Если бы они совсем молодыми (а Сергей — вообще юным) уехали один в «МЮ», а другой в «Кристал Пэлас», то не лишились бы той мотивации для развития, отсутствие которой привело одного на роль игрока ротации «Локо», ничем не превосходящего Бакаева с Руденко, а другого превратило из автора гола в ЛЧ на «Бернабеу» в заурядного нападающего, который и в ПАОК с «Кайсериспором» забивает от случая к случаю.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все в карьерах людей должно происходить вовремя. Вовремя не значит — рано. У каждого — своя жизнь и свои обстоятельства. Кто-то — раннего созревания, кто-то — позднего. Панарин с Капризовым уехали в НХЛ не рано, но и не слишком поздно, в 23-24, и стали суперзвездами. А Овечкин с Малкиным стали ими, уехав в 20. И поди знай, как бы было, задержись Саша с Женей еще года на два-три. Или поторопись Тема с Кириллом, когда они еще не факт (особенно Панарин), что дозрели.

Обстоятельства Батракова просто вынуждают уезжать. Зреть дальше у нас негде. Еврокубков нет. Отборочных матчей сборной нет. Когда они будут — неизвестно.

«Локомотив» на распродаже. Максимум, чего клуб мог добиться с парой-тройкой легионеров, он добился — бронзы, и во многом именно благодаря Батракову. Что команда представляет собой сейчас — мы видим.

Алексей Батраков.Батракова продали туркам. А чему, собственно, радоваться?

Кому будет лучше от того, что Алексей останется и будет тащить оставшихся с 12-го места на 8-е? Болельщикам «Локо»? Не уверен. Потому что они уже видят демотивированного, потерявшего юношеский кураж, постоянно ломающегося Пиняева. Они видят Ракова, которого меняют после первого тайма матча, в котором он забил. И не хотят, чтобы Батраков стал новым Пиняевым. А он, если не уедет, то обязательно им станет.

Если бы он остался в России и, допустим (не дай бог), был продан в «Зенит», то в лучшем случае превратился в Глушенкова. От этого была бы радость болельщикам «Зенита». И только.

Отъезд в 21 год в «Галатасарай», понятно, ничего ему не гарантирует. Но, по крайней мере, дает шанс. Шанс стать фигурой — в футболе вообще, а не в футболе российском.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из второго далеко не всегда можно напрямую уехать в первый — в частности, АПЛ и Бундеслига предпочитают с РПЛ и ее клубами прямых дел не иметь. В Испанию, Францию и Италию убыть еще можно, но тоже не так просто. С Турцией, Грецией проще. И «Галатасарай» — гранд. Его видят, он не на задворках. Основной «десятки» там сейчас, как я понимаю, нет. И за Алексея платят 25+4 миллиона евро не для того, чтобы он сидел на лавке.

Мы с ним лично пока не знакомы, но из всего, что о нем слышал, возникает образ совсем неглупого парня, отнюдь не раздолбая. И не потому, что он слушает Цоя (хотя это тоже приятный нюанс).

Он взвешенно говорит, не «лепит горбатого» (до такой степени продуманно изъясняется, что коллеги даже расстраиваются — это не Дзюба и не Соболев, такого не застанешь врасплох и не спровоцируешь на что-то резонансное), он очень взрослый для 21 года. И он не хочет, чтобы агенты, другие взрослые дяди решали его судьбу за него. Он понимает, что никто его жизнь за него не проживет.

Алексей Батраков.Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея

Батраков никому из вас ничем не обязан, чтобы со своим талантом тратить его на лигу, ожидающую возвращения в еврокубки, и на клуб, основу которого распродают. С «Локомотивом», его воспитавшим, он уже расплатился и бронзой, и голами с передачами, которые забил и отдал в последние годы.

А теперь позвольте ему хотя бы попытаться стать Сафоновым или хотя бы Головиным. Дай бог, чтобы не Захаряном. Но это будет, по крайней мере, его собственная попытка, а не вздохи об упущенном. Как говорил Уэйн Гретцки, ни одного гола не может быть забито после ненанесенных бросков.

Дайте же Алексею Батракову его нанести.

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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