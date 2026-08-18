Отъезд ничего не гарантирует Батракову, но дает шанс стать европейской звездой. Нужно пробовать!

В «Локомотиве» или «Зените» это исключен о.

Вижу, в российских спортивных СМИ и среди футбольных блогеров завязалась оживленная дискуссия, радоваться или огорчаться в связи с предстоящим отъездом Алексея Батракова в «Галатасарай».



Мне кажется, тут все зависит от оптики автора. Что для него важнее — интересы человека, у которого одна жизнь и одна карьера, или интересы РПЛ. Мыслит ли он категориями футбола вообще или футбола российского. Кстати, тут тоже вопрос спорный: сегодня, да, российский футбол теряет талантливого игрока, забивающего красивый гол «Оренбургу», а завтра может обрести по-настоящему сильного игрока европейского уровня, забивающего в ЛЧ и переходящего в топ-5.



И если Россия однажды вернется в европейский футбол, то Батраков с опытом «Галатасарая», а может, и чего покруче будет ей гораздо полезнее, чем без оного.

Вы скажете: а Захарян? Да, и такое может быть, никогда исключать нельзя. Тут уже все от человека и его организма зависит. У Арсена что-то в восприятии испанских нагрузок, футбола, жизни, не знаю чего, пошло не так.



А я скажу вам в ответ: Пиняев, Чалов. Если бы они совсем молодыми (а Сергей — вообще юным) уехали один в «МЮ», а другой в «Кристал Пэлас», то не лишились бы той мотивации для развития, отсутствие которой привело одного на роль игрока ротации «Локо», ничем не превосходящего Бакаева с Руденко, а другого превратило из автора гола в ЛЧ на «Бернабеу» в заурядного нападающего, который и в ПАОК с «Кайсериспором» забивает от случая к случаю.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все в карьерах людей должно происходить вовремя. Вовремя не значит — рано. У каждого — своя жизнь и свои обстоятельства. Кто-то — раннего созревания, кто-то — позднего. Панарин с Капризовым уехали в НХЛ не рано, но и не слишком поздно, в 23-24, и стали суперзвездами. А Овечкин с Малкиным стали ими, уехав в 20. И поди знай, как бы было, задержись Саша с Женей еще года на два-три. Или поторопись Тема с Кириллом, когда они еще не факт (особенно Панарин), что дозрели.



Обстоятельства Батракова просто вынуждают уезжать. Зреть дальше у нас негде. Еврокубков нет. Отборочных матчей сборной нет. Когда они будут — неизвестно.



«Локомотив» на распродаже. Максимум, чего клуб мог добиться с парой-тройкой легионеров, он добился — бронзы, и во многом именно благодаря Батракову. Что команда представляет собой сейчас — мы видим.

Кому будет лучше от того, что Алексей останется и будет тащить оставшихся с 12-го места на 8-е? Болельщикам «Локо»? Не уверен. Потому что они уже видят демотивированного, потерявшего юношеский кураж, постоянно ломающегося Пиняева. Они видят Ракова, которого меняют после первого тайма матча, в котором он забил. И не хотят, чтобы Батраков стал новым Пиняевым. А он, если не уедет, то обязательно им станет.



Если бы он остался в России и, допустим (не дай бог), был продан в «Зенит», то в лучшем случае превратился в Глушенкова. От этого была бы радость болельщикам «Зенита». И только.



Отъезд в 21 год в «Галатасарай», понятно, ничего ему не гарантирует. Но, по крайней мере, дает шанс. Шанс стать фигурой — в футболе вообще, а не в футболе российском.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из второго далеко не всегда можно напрямую уехать в первый — в частности, АПЛ и Бундеслига предпочитают с РПЛ и ее клубами прямых дел не иметь. В Испанию, Францию и Италию убыть еще можно, но тоже не так просто. С Турцией, Грецией проще. И «Галатасарай» — гранд. Его видят, он не на задворках. Основной «десятки» там сейчас, как я понимаю, нет. И за Алексея платят 25+4 миллиона евро не для того, чтобы он сидел на лавке.



Мы с ним лично пока не знакомы, но из всего, что о нем слышал, возникает образ совсем неглупого парня, отнюдь не раздолбая. И не потому, что он слушает Цоя (хотя это тоже приятный нюанс).

Он взвешенно говорит, не «лепит горбатого» (до такой степени продуманно изъясняется, что коллеги даже расстраиваются — это не Дзюба и не Соболев, такого не застанешь врасплох и не спровоцируешь на что-то резонансное), он очень взрослый для 21 года. И он не хочет, чтобы агенты, другие взрослые дяди решали его судьбу за него. Он понимает, что никто его жизнь за него не проживет.

Батраков никому из вас ничем не обязан, чтобы со своим талантом тратить его на лигу, ожидающую возвращения в еврокубки, и на клуб, основу которого распродают. С «Локомотивом», его воспитавшим, он уже расплатился и бронзой, и голами с передачами, которые забил и отдал в последние годы.



А теперь позвольте ему хотя бы попытаться стать Сафоновым или хотя бы Головиным. Дай бог, чтобы не Захаряном. Но это будет, по крайней мере, его собственная попытка, а не вздохи об упущенном. Как говорил Уэйн Гретцки, ни одного гола не может быть забито после ненанесенных бросков.



Дайте же Алексею Батракову его нанести.