Кобелев о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Входить в сезон с Гладышевым и Артуром на флангах — абсурд»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил состав и перспективы бело-голубых после поражения от «Зенита» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

— Счет, пожалуй, не по игре, — говорит Кобелев. — Честно говоря, футбол в Питере мне зрелищным не показался. Обе команды садились в оборону. Было много позиционных атак. В общем, не очень интересный матч.

«Зенит» использовал все свои шансы. А «Динамо», на мой взгляд, создало мало голевых моментов. Ударов-то хватало, но без особой остроты. Бело-голубые в какой-то момент вообще сделали ставку на навесы с флангов, что несвойственно для этой команды.

— Ждали от гостей более осмысленной игры низом?

— Да. У «Зенита» два хороших центральных защитника, которые снимали весь верх. Мало быстрых атак. Причем в исполнении обеих команд.

— К Бителло есть претензии?

— Я бы не хотел сейчас оценивать именно Бителло. Пришел новый главный тренер, он использует схему 4-3-3. Для этой системы нужны соответствующие вингеры, инсайды. Быстрые, качественные футболисты. Вот здесь я вижу определенные проблемы.

— И как они решаются?

— Либо покупать сильных вингеров, либо перестраивать схему. Для решения высоких задач нужен определенный подбор исполнителей. А когда Сергеев выходит на замену на позицию крайнего нападающего, это не слишком эффективно. Мягко говоря, неправильно это.

— Сергеев заменил Гладышева, который в этом сезоне пока не слишком эффективен и конкретен. Может быть, перехвалили мы его в прошлом году?

— Такова специфика журналистской работы. Давать оценки после каждого тура (улыбается). Мне кажется, что по своему функционалу Гладышев — не крайний нападающий. Не вингер. Но имеем то, что имеем.

Понимаете, входить в чемпионат с вингерами Гладышевым и Артуром при системе 4-3-3 — это просто абсурд. Говорить о каких-то титулах при такой схеме, с такими исполнителями на флангах очень сложно.