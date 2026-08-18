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Кобелев о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Входить в сезон с Гладышевым и Артуром на флангах — абсурд»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил состав и перспективы бело-голубых после поражения от «Зенита» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

— Счет, пожалуй, не по игре, — говорит Кобелев. —  Честно говоря, футбол в Питере мне зрелищным не показался. Обе команды садились в оборону. Было много позиционных атак. В общем, не очень интересный матч.

«Зенит» использовал все свои шансы. А «Динамо», на мой взгляд, создало мало голевых моментов. Ударов-то хватало, но без особой остроты. Бело-голубые в какой-то момент вообще сделали ставку на навесы с флангов, что несвойственно для этой команды.

— Ждали от гостей более осмысленной игры низом?

— Да. У «Зенита» два хороших центральных защитника, которые снимали весь верх. Мало быстрых атак. Причем в исполнении обеих команд.

— К Бителло есть претензии?

— Я бы не хотел сейчас оценивать именно Бителло. Пришел новый главный тренер, он использует схему 4-3-3. Для этой системы нужны соответствующие вингеры, инсайды. Быстрые, качественные футболисты. Вот здесь я вижу определенные проблемы.

— И как они решаются?

— Либо покупать сильных вингеров, либо перестраивать схему. Для решения высоких задач нужен определенный подбор исполнителей. А когда Сергеев выходит на замену на позицию крайнего нападающего, это не слишком эффективно. Мягко говоря, неправильно это.

— Сергеев заменил Гладышева, который в этом сезоне пока не слишком эффективен и конкретен. Может быть, перехвалили мы его в прошлом году?

— Такова специфика журналистской работы. Давать оценки после каждого тура (улыбается). Мне кажется, что по своему функционалу Гладышев — не крайний нападающий. Не вингер. Но имеем то, что имеем.

Понимаете, входить в чемпионат с вингерами Гладышевым и Артуром при системе 4-3-3 — это просто абсурд. Говорить о каких-то титулах при такой схеме, с такими исполнителями на флангах очень сложно.

Константин Тюкавин и&nbsp;Андрей Кобелев.«Наступит день, когда Тюкавин скажет «Динамо»: «Мне нужны титулы». Кобелев — о победе «Зенита»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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