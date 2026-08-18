Источник: Бабкин близок к переходу из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вернется в «Локомотив», сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, московский клуб предложил за 23-летнего игрока 220 миллионов рублей и согласовал с полузащитником пятилетний контракт.

При этом «Рубин», который также заинтересован в Бабкине, увеличил предложение еще на 20 миллионов. Однако отмечается, что это не должно помешать возвращению футболиста в «Локомотив». Игрок готов отказаться от части подъемных ради этого. Закрытие сделки ожидается во вторник, 18 августа.

Бабкин был игроком «Локомотива» с 2019 по 2023 год. Однако сезон-2022/23 он провел в аренде в «Крыльях Советов», а в сентябре 2023-го самарский клуб выкупил права на полузащитника.