«Краснодар» заявил о поддержке решений Хачатурянца

«Краснодар» на своем официальном сайте выступил с поддержкой председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«ФК «Краснодар» заявляет о поддержке решений председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, направленных на улучшение качества работы арбитров. Считаем, что последовательная линия поведения судейского комитета на дистанции приведет к росту квалификации российских судей. Мы надеемся и уверены, что Ашот Рафаилович будет тверд и последователен в улучшении качества судейства.

Желаем Ашоту Хачатурянцу успехов в этом вопросе!» — говорится в заявлении.

Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат» и «Рубин».