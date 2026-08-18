Галактионов заявил, что Батраков не сыграет с «Ростовом» из-за переговоров о трансфере

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился подробностями о будущем полузащитника Алексея Батракова.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист в ближайшие дни может перейти в «Галатасарай».

«Алексей готовился к игре и приехал с командой в Ростов. В данный момент ведутся переговоры в отношении его дальнейшей спортивной карьеры. Клубом принято решение, что в сегодняшнем матче он не сыграет», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Батраков признавался лучшим молодым игроком РПЛ в последних двух сезонах.