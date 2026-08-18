Источник: «Манчестер Юнайтед» и другие клубы АПЛ интересовались полузащитником «Локомотива» Батраковым

В подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова этим летом были заинтересованы несколько клубов АПЛ, сообщил журналист Грэм Бэйли.

По данным источника, возможность усилиться 21-летним россиянином рассматривали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако осуществлению трансфера помешали санкции со стороны властей Великобритании, «препятствующие связям с российскими клубами».

18 августа президент «Галатасарая» Дурсун Озбек сообщил, что Батраков станет футболистом турецкого клуба.

Ранее журналист Эртан Сюзгюн завяил, что российский футболист в среду или четверг прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем», а сумма трансфера превысит 30 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Батраков признавался лучшим молодым игроком РПЛ в последних двух сезонах.