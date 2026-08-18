Полузащитник сборной Казахстана Чесноков перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника «Тобола» Ислама Чеснокова на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Это квалифицированный и индивидуально сильный футболист, который заметно усилит наш атакующий потенциал. У Ислама опыт борьбы за высокие места и выступления в еврокубках», — цитирует пресс-служба самарцев генерального директора клуба Тархана Джабраилова.

За «Тобол» 26-летний Чесноков провел 103 матча, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. За сборную Казахстана на его счету 24 матча и 2 гола.