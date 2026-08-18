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Кобелев — о «Динамо»: «В команде только пять игроков могут бороться за чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы бело-голубых в сезоне-2026/27.

По итогам четырех туров московская команда с 4 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

— Какими вам тогда видятся перспективы «Динамо»?

— Здесь все упирается в состав, трансферы. Нужно усиление. Если «Динамо» сумеет приобрести двух качественных вингеров, то тоже сможет включиться в борьбу за высокие места. Но, повторюсь, нужны исполнители высокого уровня, которые способны делать разницу и превосходят тех, кто сейчас играет на их позициях.

Например, против «Зенита» слева в обороне вышел Рубенс. Я не считаю, что он сильнее Скопинцева. Абсолютно такой же по уровню футболист с огрехами в игре в обороне. Только у него еще и иностранный паспорт. А так какой-то разницы я не вижу.

Если бело-голубые возьмут на замену Артуру и Гладышеву таких же по уровню вингеров, толку не будет. Нужны игроки, которые стоят 10 миллионов и выше.

— Больше десяти?

— Ну конечно. Футболист за 5-6 миллионов — это уже лотерея. 50 на 50. Появятся в команде сильные вингеры, тогда и Бителло заиграет по-другому, и Маринкин прибавит, и Тюкавин начнет стабильно забивать.

— Рубенс вас не убеждает. Что скажете о правом защитнике Касересе?

— Опять же. До него справа играли Маричаль, Майсторович. Мне кажется, это футболисты примерно одного и того же уровня. То же самое могу сказать и про центр поля. Для титулов нужны все-таки другие исполнители. Считаю, в «Динамо» сейчас есть четыре-пять футболистов, которые способны бороться за чемпионство. Не более.

Константин Тюкавин и&nbsp;Андрей Кобелев.«Наступит день, когда Тюкавин скажет «Динамо»: «Мне нужны титулы». Кобелев — о победе «Зенита»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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