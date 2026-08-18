Кобелев — о «Динамо»: «В команде только пять игроков могут бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы бело-голубых в сезоне-2026/27.

По итогам четырех туров московская команда с 4 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

— Какими вам тогда видятся перспективы «Динамо»?

— Здесь все упирается в состав, трансферы. Нужно усиление. Если «Динамо» сумеет приобрести двух качественных вингеров, то тоже сможет включиться в борьбу за высокие места. Но, повторюсь, нужны исполнители высокого уровня, которые способны делать разницу и превосходят тех, кто сейчас играет на их позициях.

Например, против «Зенита» слева в обороне вышел Рубенс. Я не считаю, что он сильнее Скопинцева. Абсолютно такой же по уровню футболист с огрехами в игре в обороне. Только у него еще и иностранный паспорт. А так какой-то разницы я не вижу.

Если бело-голубые возьмут на замену Артуру и Гладышеву таких же по уровню вингеров, толку не будет. Нужны игроки, которые стоят 10 миллионов и выше.

— Больше десяти?

— Ну конечно. Футболист за 5-6 миллионов — это уже лотерея. 50 на 50. Появятся в команде сильные вингеры, тогда и Бителло заиграет по-другому, и Маринкин прибавит, и Тюкавин начнет стабильно забивать.

— Рубенс вас не убеждает. Что скажете о правом защитнике Касересе?

— Опять же. До него справа играли Маричаль, Майсторович. Мне кажется, это футболисты примерно одного и того же уровня. То же самое могу сказать и про центр поля. Для титулов нужны все-таки другие исполнители. Считаю, в «Динамо» сейчас есть четыре-пять футболистов, которые способны бороться за чемпионство. Не более.