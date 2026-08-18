Кобелев — о «Динамо»: «В команде только пять игроков могут бороться за чемпионство»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы бело-голубых в сезоне-2026/27.
По итогам четырех туров московская команда с 4 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
— Какими вам тогда видятся перспективы «Динамо»?
— Здесь все упирается в состав, трансферы. Нужно усиление. Если «Динамо» сумеет приобрести двух качественных вингеров, то тоже сможет включиться в борьбу за высокие места. Но, повторюсь, нужны исполнители высокого уровня, которые способны делать разницу и превосходят тех, кто сейчас играет на их позициях.
Например, против «Зенита» слева в обороне вышел Рубенс. Я не считаю, что он сильнее Скопинцева. Абсолютно такой же по уровню футболист с огрехами в игре в обороне. Только у него еще и иностранный паспорт. А так какой-то разницы я не вижу.
Если бело-голубые возьмут на замену Артуру и Гладышеву таких же по уровню вингеров, толку не будет. Нужны игроки, которые стоят 10 миллионов и выше.
— Больше десяти?
— Ну конечно. Футболист за 5-6 миллионов — это уже лотерея. 50 на 50. Появятся в команде сильные вингеры, тогда и Бителло заиграет по-другому, и Маринкин прибавит, и Тюкавин начнет стабильно забивать.
— Рубенс вас не убеждает. Что скажете о правом защитнике Касересе?
— Опять же. До него справа играли Маричаль, Майсторович. Мне кажется, это футболисты примерно одного и того же уровня. То же самое могу сказать и про центр поля. Для титулов нужны все-таки другие исполнители. Считаю, в «Динамо» сейчас есть четыре-пять футболистов, которые способны бороться за чемпионство. Не более.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0