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Тимощук — об игровом времени Мостового в «Зените»: «В «Баварии» Рафинья убивался за пять минут»

Роман Кольцов
Корреспондент

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, почему полузащитник команды Андрей Мостовой получает мало игрового времени в этом сезоне.

— Интересно узнать вашу позицию. Почему не играет Андрей Мостовой?

— Сергей Богданович говорил по этому поводу. У любого футболиста бывают такие моменты в карьере, когда нужно побороться за место в основном составе и вытащить из себя то, что не хватает. Воспользоваться своим шансом, который дают: пять или десять минут, не важно. Это касается и тренировочного процесса. У нас нет футболиста, которого бы мы считали игроком «чистого» запаса. И в Кубке получают шансы, выходят, и молодые ребята, в том числе и Шилов, Кондаков. Мы прежде всего отталкиваемся от положительного результата для команды.

— Вы хотели бы, чтобы он остался? Сейчас разные слухи ходят.

— Как тренеру, мне бы хотелось иметь такого игрока в обойме. И хотелось бы, чтобы он получал удовольствие от футбола и использовал те свои лучшие качества, которые есть. Мы все их знаем.

— В нынешнем сезоне он сыграл шесть минут в РПЛ, в Кубке не выходил. Как ему проявлять себя?

— Через тренировочный процесс и те шансы, которые будут. Каждый выйдет и все равно свое время сыграет. И этим шансом нужно воспользоваться.

— То есть причины именно футбольные?

— Конечно, я всегда отталкиваюсь от футбольных. Потому что я сам футбольный человек, мы все поиграли и находились как Андрей, к сожалению, в такой ситуации, когда ты не всегда получаешь достаточно игрового времени. Но прежде всего это должно исходить от самого себя, от самоанализа, от тренировочного процесса и в тех матчах, в которых даются шансы, даже пять или десять минут, их нужно использовать. Расскажу вам такую ситуацию. Я уехал из «Баварии», и Гвардиола принял команду. Рафинья — правый защитник — у него совсем не был основным. И он его практически не выпускал. В какой-то из моментов с ним продлили контракт, я увидел, что он начинает выходить в основе.

Гвардиолу спросили, что произошло. Он сказал: «Выпускал его на пять минут, а у него огонь в глазах». Рафинья бился, убивался, показывал максимум, на что мог быть способен за эти пять минут. Естественно, он поменял к нему свое отношение. Поэтому как раз в футболе, к счастью, если кто-то попадает в такую ситуацию, все очень быстро меняется. Сегодня ты не игрок основного состава, а завтра — стабильный игрок основы. Тот же Александр Соболев бьется за место на поле и доказывает своей игрой, что он достоин выходить. Тренерский штаб прежде всего отталкивается от того, кто в лучшем состоянии находится на данном этапе. И каждого хочет использовать максимально. То же самое касается и Андрея.

— А вы видите огонь в глазах у Андрея?

— Ну, я говорю, что где-то что-то, чего-то не хватает. Я ему могу как старший партнер подсказать, что Андрей, включайся, и все. Безвыходной ситуации не бывает, тем более в спорте.

— С ним ведутся сейчас какие-то разговоры?

— Мы со всеми футболистами в диалоге. Я бы на вашем месте не выделял Андрея, потому что у нас 25 футболистов, которые тренируются, стараются в условиях очень высокой конкуренции. Иногда через прессу говорят: «А чего идти в топ-клуб? Там большая конкуренция, и мне там не играть». Для меня это уже сигнал не очень хороший. Каждый игрок, который приходит сюда и находится в «Зените», где команда за восемь лет семь раз становится чемпионом, должен понимать, какой конкурент на его месте. Если ты эту конкуренцию проигрываешь, то должен продолжать работать, стараться и отдаваться, — сказал Тимощук «СЭ».

В сезоне-2026/27 Андрей Мостовой сыграл шесть минут в одном матче РПЛ — против «Оренбурга» (3:0). Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе московского «Динамо» и «Краснодара» к 28-летнему игроку.

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Анатолий Тимощук
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
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 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
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 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
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22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
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