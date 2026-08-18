Тимощук — об игровом времени Мостового в «Зените»: «В «Баварии» Рафинья убивался за пять минут»
Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, почему полузащитник команды Андрей Мостовой получает мало игрового времени в этом сезоне.
— Интересно узнать вашу позицию. Почему не играет Андрей Мостовой?
— Сергей Богданович говорил по этому поводу. У любого футболиста бывают такие моменты в карьере, когда нужно побороться за место в основном составе и вытащить из себя то, что не хватает. Воспользоваться своим шансом, который дают: пять или десять минут, не важно. Это касается и тренировочного процесса. У нас нет футболиста, которого бы мы считали игроком «чистого» запаса. И в Кубке получают шансы, выходят, и молодые ребята, в том числе и Шилов, Кондаков. Мы прежде всего отталкиваемся от положительного результата для команды.
— Вы хотели бы, чтобы он остался? Сейчас разные слухи ходят.
— Как тренеру, мне бы хотелось иметь такого игрока в обойме. И хотелось бы, чтобы он получал удовольствие от футбола и использовал те свои лучшие качества, которые есть. Мы все их знаем.
— В нынешнем сезоне он сыграл шесть минут в РПЛ, в Кубке не выходил. Как ему проявлять себя?
— Через тренировочный процесс и те шансы, которые будут. Каждый выйдет и все равно свое время сыграет. И этим шансом нужно воспользоваться.
— То есть причины именно футбольные?
— Конечно, я всегда отталкиваюсь от футбольных. Потому что я сам футбольный человек, мы все поиграли и находились как Андрей, к сожалению, в такой ситуации, когда ты не всегда получаешь достаточно игрового времени. Но прежде всего это должно исходить от самого себя, от самоанализа, от тренировочного процесса и в тех матчах, в которых даются шансы, даже пять или десять минут, их нужно использовать. Расскажу вам такую ситуацию. Я уехал из «Баварии», и Гвардиола принял команду. Рафинья — правый защитник — у него совсем не был основным. И он его практически не выпускал. В какой-то из моментов с ним продлили контракт, я увидел, что он начинает выходить в основе.
Гвардиолу спросили, что произошло. Он сказал: «Выпускал его на пять минут, а у него огонь в глазах». Рафинья бился, убивался, показывал максимум, на что мог быть способен за эти пять минут. Естественно, он поменял к нему свое отношение. Поэтому как раз в футболе, к счастью, если кто-то попадает в такую ситуацию, все очень быстро меняется. Сегодня ты не игрок основного состава, а завтра — стабильный игрок основы. Тот же Александр Соболев бьется за место на поле и доказывает своей игрой, что он достоин выходить. Тренерский штаб прежде всего отталкивается от того, кто в лучшем состоянии находится на данном этапе. И каждого хочет использовать максимально. То же самое касается и Андрея.
— А вы видите огонь в глазах у Андрея?
— Ну, я говорю, что где-то что-то, чего-то не хватает. Я ему могу как старший партнер подсказать, что Андрей, включайся, и все. Безвыходной ситуации не бывает, тем более в спорте.
— С ним ведутся сейчас какие-то разговоры?
— Мы со всеми футболистами в диалоге. Я бы на вашем месте не выделял Андрея, потому что у нас 25 футболистов, которые тренируются, стараются в условиях очень высокой конкуренции. Иногда через прессу говорят: «А чего идти в топ-клуб? Там большая конкуренция, и мне там не играть». Для меня это уже сигнал не очень хороший. Каждый игрок, который приходит сюда и находится в «Зените», где команда за восемь лет семь раз становится чемпионом, должен понимать, какой конкурент на его месте. Если ты эту конкуренцию проигрываешь, то должен продолжать работать, стараться и отдаваться, — сказал Тимощук «СЭ».
В сезоне-2026/27 Андрей Мостовой сыграл шесть минут в одном матче РПЛ — против «Оренбурга» (3:0). Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе московского «Динамо» и «Краснодара» к 28-летнему игроку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0