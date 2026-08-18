Источник: «Локомотив» может подписать Голенкова или Мусаева

«Локомотив» ведет работу по трансферу нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Также, как отмечает источник, железнодорожники рассматривают вариант с подписанием форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Голенков играет за «Ростов» с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 36 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне 27-летний форвард принял участие только в одной игре РПЛ.

Мусаев выступает за ЦСКА с 2024 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего футболиста 6 мячей и 4 голевые передачи в 41 матче во всех турнирах, в этом — 5 игр без результативных действий.