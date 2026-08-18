Спонсорские доходы «Спартака» выросли на 200 процентов за последние два года

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев заявил о росте спонсорских доходов клуба на 200 процентов за последние два года.

В сезоне-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ и завоевали FONBET Кубок России.

«Мы выросли по спонсорским доходам более чем на 200 процентов за последние два года. Мы построили огромную аналитику того, что делается в маркетинге и рекламе. Спонсоры видят все это и приходят к нам. Денег на рынке стало меньше в последние годы, но мы очень сильно растем», — сообщил Соловьев журналистам.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. 19 августа красно-белые сыграют с «Рубином» на выезде во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.