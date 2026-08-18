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Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом в своей карьере: «Понимал: если он попадет в ворота, это гол»

Алина Савинова
Халк забивает с пенальти Игорю Акинфееву в матче ЦСКА — «Зенит» (2:2) 12 сентября 2015 года.
Фото архив «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал выступавшего за «Зенит» Халка футболистом с самым сильным ударом среди всех его соперников.

Бразилец играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год.

«За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом. Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85 процентах его ударов), это гол. Я просто не успевал среагировать. Сила и точность такие, что вратарю невозможно быстро принять решение», — написал Акинфеев в своем блоге на «Спортсе».

Второе место по силе удара вратарь ЦСКА отдал Денису Колодину, вспомнив, как тот в чемпионском матче армейцев 2006 года мощным ударом отправил мяч в девятку.

Источник: Блог Игоря Акинфеева на Спортсе.
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Источник: «Локомотив» не планирует подписывать нападающего «Крыльев Советов» Олейникова

Спонсорские доходы «Спартака» выросли на 200 процентов за последние два года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Александр Соболев
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