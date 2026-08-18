Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом в своей карьере: «Понимал: если он попадет в ворота, это гол»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал выступавшего за «Зенит» Халка футболистом с самым сильным ударом среди всех его соперников.

Бразилец играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год.

«За 23 года профессиональной карьеры не встречал игрока с более сильным ударом. Честно скажу, когда видел, что Халк замахивается, я понимал: если он попадет в ворота (а так бывало в 80-85 процентах его ударов), это гол. Я просто не успевал среагировать. Сила и точность такие, что вратарю невозможно быстро принять решение», — написал Акинфеев в своем блоге на «Спортсе».

Второе место по силе удара вратарь ЦСКА отдал Денису Колодину, вспомнив, как тот в чемпионском матче армейцев 2006 года мощным ударом отправил мяч в девятку.