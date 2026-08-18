Лактионов — о «Родине»: «Не хватает глубины состава, которая навязывала бы конкуренцию другим клубам»

Бывший тренер «Родины» Денис Лактионов в разговоре с «СЭ» оценил выступление команды на старте сезона.

«Классно, что «Родина» выступает в РПЛ. Помню, как я, мой брат Александр и Алексей Зинин искали футболистов, чтобы заявить «Родину» во Вторую лигу. В итоге мы это сделали. Не забуду первую игру. Нас было 12 человек, и наш вратарь переоделся как полевой игрок. Нам противостоял «Ленинградец», который имел задачу выйти в Первую лигу. Сыграли тогда вничью. С того момента мы потихоньку двигались и росли.

Команда до сих пор не перестает это делать. Я очень рад, что «Родина» вышла в РПЛ. Мне очень нравятся футболисты «Родины», но не хватает глубины состава, которая навязывала бы конкуренцию другим клубам. Нужно внимательнее отнестись к трансферной политике. Желаю им остаться как можно дольше, быть конкурентоспособными и добиваться целей», — сказал Лактионов «СЭ».

«Родина» набрала 4 очка в 4 турах и идет на 11-м месте в таблице чемпионата России.

Москвичи сыграют с «Оренбургом» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 18.30 по московскому времени.