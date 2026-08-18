Защитник Джапо покинул махачкалинское «Динамо»

Словенский защитник Ян Джапо покинул махачкалинское «Динамо», сообщила пресс-служба клуба.

«Динамо» и 23-летний футболист прекратили сотрудничество по согласию сторон.

Джапо выступал за бело-голубых с июля 2024 года. Он принял участие в 33 матчах «Динамо» и забил 2 гола.

В апреле 2025 года защитник получил травму крестообразных связок колена и выбыл на длительный срок. 4 августа футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). По прогнозам врачей, восстановление займет более шести месяцев.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Махачкалинское «Динамо» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.