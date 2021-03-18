«Локомотив» обыграл «Уфу» и обошел ЦСКА в таблице РПЛ

«Локомотив» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ 18 марта на выезде обыграл «Уфу» (1:0).

Единственный мяч во встрече на 80-й минуте забил Гжегош Крыховяк, удачно сыграв на опережение после розыгрыша углового.

После этой победы команда Марко Николича набрала 40 очков и вышла на третье место в чемпионате России, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА.

Уфимцы продолжают находиться на предпоследнем месте (14 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Уфа» — «Локомотив» — 0:1 (0:0)

Гол: Крыховяк, 80.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Морозов, Плиев, Табидзе, Милетич (Жамалетдинов, 90+1), Иванов, Кротов (Сысуев, 74), Мрзляк, Урунов, Бизоза.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Лысцов, 46), Рыбус, Живоглядов, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Мухин, Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).

Предупреждения: Йокич, 17. Лисакович, 53. Смолов, 63. Плиев, 77. Эдер, 86.

Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).

18 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».