Вагит Алекперов: «Всегда надо искать лучшего тренера»

Генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» ответил на вопрос о ситуации с главным тренером красно-белых. Доменико Тедеско зимой объявил, что уйдет летом после окончания контракта.

«Считаю, что надо всегда искать лучшего тренера. Тедеско? Ну, это решает совет директоров. Поборется ли «Спартак» за чемпионство? Бороться надо всегда!» — заявил Алекперов.

(Артем Калинин)