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Участие Сослана Джанаева в матче с «Сочи» — ЦСКА под вопросом

14:28
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева.

«Джанаев восстанавливается и тренируется. Будет ли он готов к следующему матчу? Посмотрим, пока точно не могу сказать. Возможно, будет, а может и нет. Точной информации пока нет», — сказал Рубашко «СЭ».

В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф РПЛ. За клуб он выступает с 2019 года. Ранее «СЭ» сообщал, что Джанаев выбыл до конца сезоне.

Матч 26-го тура «Сочи» — ЦСКА состоится 18 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Артем Бухаев)

Сочи — ЦСКА

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