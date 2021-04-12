Участие Сослана Джанаева в матче с «Сочи» — ЦСКА под вопросом
14:28
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева.
«Джанаев восстанавливается и тренируется. Будет ли он готов к следующему матчу? Посмотрим, пока точно не могу сказать. Возможно, будет, а может и нет. Точной информации пока нет», — сказал Рубашко «СЭ».
В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф РПЛ. За клуб он выступает с 2019 года. Ранее «СЭ» сообщал, что Джанаев выбыл до конца сезоне.
Матч 26-го тура «Сочи» — ЦСКА состоится 18 апреля, начало — в 16.30 (мск).
(Артем Бухаев)
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