Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева.

«Джанаев восстанавливается и тренируется. Будет ли он готов к следующему матчу? Посмотрим, пока точно не могу сказать. Возможно, будет, а может и нет. Точной информации пока нет», — сказал Рубашко «СЭ».

В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф РПЛ. За клуб он выступает с 2019 года. Ранее «СЭ» сообщал, что Джанаев выбыл до конца сезоне.

Матч 26-го тура «Сочи» — ЦСКА состоится 18 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Артем Бухаев)