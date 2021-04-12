«Спартак» о судействе матча с «Локомотивом»: «Я великий слепой, я ничего не вижу»
14:36
Пресс-служба «Спартака» в Twitter 12 апреля опубликовала видео спорного момента в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).
Красно-белые обратили внимание на игру рукой в штрафной площади железнодорожников, за которую главный арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти.
В качестве комментария «Спартак» использовал видео мема «Я великий слепой, я ничего не вижу».
April 12, 2021
После игры директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», что клуб планирует подавать апелляцию на судейские решения.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, что на семь меньше, нежели у «Зенита».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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