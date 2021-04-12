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«Спартак» о судействе матча с «Локомотивом»: «Я великий слепой, я ничего не вижу»

14:36
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter 12 апреля опубликовала видео спорного момента в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

Красно-белые обратили внимание на игру рукой в штрафной площади железнодорожников, за которую главный арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти.

В качестве комментария «Спартак» использовал видео мема «Я великий слепой, я ничего не вижу».

После игры директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», что клуб планирует подавать апелляцию на судейские решения.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, что на семь меньше, нежели у «Зенита».

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