Чистяков назвал Азмуна главным героем матча с «Сочи»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1).

— Дмитрий, как вам игра?

— С переменным успехом, то мы владели инициативой, то они. Но все же больше она была на нашей стороне — мы не реализовали достаточно моментов, пропустили ненужный гол. Слава Богу, что в конце успели забить дважды и выиграли. Сейчас все победы очень важны, но эта — особенно.



— Пропущенный мяч встряхнул команду?

— Думаю, для нас это была пощечина. Мы немного проснулись, стали действовать сконцентрированнее, побежали вперед и забили два гола.



— Как вы чувствовали себя в центре обороны в паре с Ярославом Ракицким?

— Мне с ним всегда в удовольствие играть. Физически чувствую себя хорошо, поэтому наслаждался игрой.



— Вы узнали, что будете играть вместо Деяна Ловрена, когда прилетели в Сочи?

— Практически. Но все же знал чуть-чуть заранее.



— Что лучше в таких случаях — быть в курсе, что выйдешь на поле, или не знать?

— Лучше знать, конечно, чтобы немного подготовиться морально.



— Герой дня — Сердар?

— Да, он молодец, я его поздравляю! Красавчик, бомбардир.



— «Сочи» удивил тем, как начал прессинговать в начале второго тайма, перехватил преимущество по владению мячом?

— Не скажу, чтобы удивил. Это дисциплинированная команда, хорошо играет в этом сезоне, показывает неплохой футбол, — цитирует Чистякова официальный сайт клуба.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.