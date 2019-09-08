Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил повреждение во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности на тренировке. Голкипер травмировал ахиллово сухожилие.

Точный характер повреждения и тактика диагностики уже завтра после результатов медобследования. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении.

Селихов приступил к тренировкам в общей группе вчера, 7 сентября. Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.

В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.