"У "Крыльев" появилась уверенность". Шейдаев - о победе над "Енисеем"

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев заявил, что поймал кураж в матче 19-го тура премьер-лиги против "Енисея" (4:0). 22-летний футболист забил четвертый гол в этой встрече.

- Надеюсь, что я поймал кураж и буду продолжать забивать, - приводит слова Шейдаева официальный сайт "Крыльев". - Я рад, что сегодня забил и команда победила. Сейчас в турнирном плане нам будет легче, у команды появилась уверенность. В двух матчах мы набрали четыре очка. Дальше будет только лучше.

Нам нужно идти от матча к матчу. Четыре очка уже заработали. Теперь нам нужно побеждать "Анжи". Мы вообще должны выигрывать в каждой игре. А в конце сезона будем смотреть – сможем попасть в восьмерку или нет.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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