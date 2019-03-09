19:36 | Футбол — РПЛ

"У "Крыльев" появилась уверенность". Шейдаев - о победе над "Енисеем"

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Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев заявил, что поймал кураж в матче 19-го тура премьер-лиги против "Енисея" (4:0). 22-летний футболист забил четвертый гол в этой встрече. 

Надеюсь, что я поймал кураж и буду продолжать забивать, - приводит слова Шейдаева официальный сайт "Крыльев". - Я рад, что сегодня забил и команда победила. Сейчас в турнирном плане нам будет легче, у команды появилась уверенность. В двух матчах мы набрали четыре очка. Дальше будет только лучше.

Нам нужно идти от матча к матчу. Четыре очка уже заработали. Теперь нам нужно побеждать "Анжи". Мы вообще должны выигрывать в каждой игре. А в конце сезона будем смотреть – сможем попасть в восьмерку или нет.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Крылья Советов - Енисей

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