Тренер вратарей академии «Рубина» Николаев скончался в возрасте 62 лет

Тренер вратарей академии «Рубина» Сергей Николаев скончался на 63 году жизни, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Николаев работал тренером младших возрастов в «Рубине» с 2007 года.

«Сергей Иванович был очень добрым, открытым и позитивном человеком, готовым помочь в трудную минуту. Он навсегда останется в наших сердцах! Футбольный клуб «Рубин» выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Сергея Ивановича», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.