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Тренер вратарей академии «Рубина» Николаев скончался в возрасте 62 лет

Руслан Минаев
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Тренер вратарей академии «Рубина» Сергей Николаев скончался на 63 году жизни, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Николаев работал тренером младших возрастов в «Рубине» с 2007 года.

«Сергей Иванович был очень добрым, открытым и позитивном человеком, готовым помочь в трудную минуту. Он навсегда останется в наших сердцах! Футбольный клуб «Рубин» выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Сергея Ивановича», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
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22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Крылья Советов

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Спартак

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Иван Обляков

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ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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