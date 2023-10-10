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Мозес прокомментировал решение Азара завершить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал решение бельгийского футболиста Эдена Азара завершить карьеру.

«Какой игрок! Легенда игры! Было очень приятно играть с тобой. Наслаждайся своим выходом на пенсию», — написал Мозес в своих социальных сетях.

Мозес был напарником Азара в «Челси» с 2012 по 2013 и с 2015 по 2019 год.

32-летний бельгиец с «Лиллем» выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции, с «Челси» он становился двукратным чемпионом Англии и Лиги Европы, обладателем Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

В составе «Реала» Азар два раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Всего за карьеру вингер сыграл за клубы 623 матча, забил 167 голов и отдал 157 результативных передач.

В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером чемпионата мира-2018. Он провел за национальную команду 126 матчей, забил 33 гола и сделал 36 голевых передач.

Виктор Мозес
Эден Азар
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
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 - : -
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Урал – Сочи
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