Тренер "Оренбурга" назвал причины поражения от ЦСКА

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во 2-м туре РПЛ.

– Нам немного не повезло, потому что что соперник потерпел поражение в прошлом туре, – сказал Федотов. – Рассчитывать на благодушие не приходилось. Готовились к этому. У нас были и хорошие, и отрицательные моменты, когда не хватало страсти, борьбы. Слишком почтительно действовали и позволяли сопернику спокойно работать в центре, где зарождаются атаки. Были пассивны в отборе.

Не скажу, что соперник создал много моментов, тем не менее, мы пропустили дважды. Что могли – выжали, имели возможность уйти от поражения. Мы потеряли футболистов, которые для нас много значили. И не смогли вовремя закрыть позиции футболистами подобного уровня.

Стык Аюпова и Фернандеса? Со стороны Аюпова не было игры прямой ногой. Он играл сбоку. Да, агрессивно. Судья правильно разобрался, показав предупреждение.

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