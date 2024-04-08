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8 апреля, 23:06

Тренер молодежки «Зенита» ответил на вопрос о воспитанниках в главной команде

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Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о воспитанниках сине-бело-голубых в основной команде.

— У «Зенита» отличные результаты, много выпускников, но в главной команде из них — единицы.

— Это выбор главного тренера первой команды. Действительно, в главной команде «Зенита» очень хороший состав и очень хорошие футболисты. Пацанам, которым по 19-20 лет, на данный момент сложно создавать конкуренцию. Направление для развития, думаю, выбрано верное это аренды, где ребята могут проявить себя и набраться опыта, показать свои качества и умения, а потом, по прошествии какого-то времени, вернуться обратно в футбольный клуб «Зенит».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 44 набранных очка в 22 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко.

13 апреля петербургский клуб проведет выездную встречу с «Краснодаром». Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
5
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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