«Локомотив» объявил об уходе защитника Мампасси

«Локомотив» объявил об уходе защитника Марка Мампасси.

Контракт с 23-летними футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Мампасси перешел в московский клуб в январе 2022 года и за это время провел 21 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В дальнейшем защитник выступал на правах аренды за бельгийские «Кортрейк» и «Ломмел», а также азербайджанский «Туран Товуз».