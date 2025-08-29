Талалаев рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» швырнул макет с фишками, и объяснил, почему поддержал Станковича
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» (3:0) во 2-м туре швырнул макет с фишками, и объяснил, почему неоднократно поддерживал Деяна Станковича.
— Говорят, в перерыве матча со «Спартаком» вы швырнули на пол макет с фишками. Это были контролируемые эмоции или искренний гнев? Чего вы хотели добиться?
— То, что такое было, — правда. И такое не может быть абсолютно контролируемым. Когда пытаешься завести команду, то случаются перехлесты. Но они неизбежны. Чтобы игроки тебе поверили, ты должен отдать им настоящую и немалую часть себя, не актерствовать, а жить. Есть вещи, которые ты, конечно, контролируешь — но не до конца. Бросать макет в мои изначальные планы не входило.
В тот момент, при счете 0:0 и в большинстве, у меня было желание донести до команды, как мы должны разыгрывать мяч, чтобы именно занести его в ворота. Я показывал, где в штрафной должны оказаться наши игроки, чтобы это произошло, — и где они находились в первом тайме. Так и получилось, что макет отправился на пол. Но в итоге цель была достигнута, игроки все услышали и реализовали.
— Вы все время защищали Станковича, когда его после матча с вами, а дальше — еще сильнее, пресса начала отправлять в отставку. Почему?
— Так и есть. Мне видна вдумчивость в его работе, подстройка под имеющийся — и меняющийся — подбор игроков, стремление использовать и совершенствовать различные схемы. Есть хорошая русская поговорка: «За одного битого двух небитых дают». Это на самом деле так.
Просто у Станковича в жизни не было опыта длинных зимних сборов. Когда он выдал мощный осенний отрезок и все уже начали вешать ему на шею золотые медали или как минимум перспективу борьбы с «Зенитом» за чемпионство, помню, мы обсуждали с Александром Григоряном как раз то, что он никогда не готовил команду к сезону или его части два с половиной месяца. А это абсолютно разная работа — в соревновательном периоде и в зимнем длинном подготовительном. Разная психология, разные подходы, в конце концов, разные футболисты.
Плюс к тому — не всегда приезд звезд и увеличение конкуренции именно в этот период способствуют улучшению игры. Очень важны баланс и понимание внутри клуба. И вот этого не хватало, на мой взгляд, тому «Спартаку», с которым мы столкнулись в начале чемпионата. И это не вина Станковича, а комплексная работа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1