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Талалаев рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» швырнул макет с фишками, и объяснил, почему поддержал Станковича

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» (3:0) во 2-м туре швырнул макет с фишками, и объяснил, почему неоднократно поддерживал Деяна Станковича.

— Говорят, в перерыве матча со «Спартаком» вы швырнули на пол макет с фишками. Это были контролируемые эмоции или искренний гнев? Чего вы хотели добиться?

— То, что такое было, — правда. И такое не может быть абсолютно контролируемым. Когда пытаешься завести команду, то случаются перехлесты. Но они неизбежны. Чтобы игроки тебе поверили, ты должен отдать им настоящую и немалую часть себя, не актерствовать, а жить. Есть вещи, которые ты, конечно, контролируешь — но не до конца. Бросать макет в мои изначальные планы не входило.

В тот момент, при счете 0:0 и в большинстве, у меня было желание донести до команды, как мы должны разыгрывать мяч, чтобы именно занести его в ворота. Я показывал, где в штрафной должны оказаться наши игроки, чтобы это произошло, — и где они находились в первом тайме. Так и получилось, что макет отправился на пол. Но в итоге цель была достигнута, игроки все услышали и реализовали.

— Вы все время защищали Станковича, когда его после матча с вами, а дальше — еще сильнее, пресса начала отправлять в отставку. Почему?

— Так и есть. Мне видна вдумчивость в его работе, подстройка под имеющийся — и меняющийся — подбор игроков, стремление использовать и совершенствовать различные схемы. Есть хорошая русская поговорка: «За одного битого двух небитых дают». Это на самом деле так.

Просто у Станковича в жизни не было опыта длинных зимних сборов. Когда он выдал мощный осенний отрезок и все уже начали вешать ему на шею золотые медали или как минимум перспективу борьбы с «Зенитом» за чемпионство, помню, мы обсуждали с Александром Григоряном как раз то, что он никогда не готовил команду к сезону или его части два с половиной месяца. А это абсолютно разная работа — в соревновательном периоде и в зимнем длинном подготовительном. Разная психология, разные подходы, в конце концов, разные футболисты.

Плюс к тому — не всегда приезд звезд и увеличение конкуренции именно в этот период способствуют улучшению игры. Очень важны баланс и понимание внутри клуба. И вот этого не хватало, на мой взгляд, тому «Спартаку», с которым мы столкнулись в начале чемпионата. И это не вина Станковича, а комплексная работа.

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
Деян Станкович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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