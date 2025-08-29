Талалаев рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» швырнул макет с фишками, и объяснил, почему поддержал Станковича

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» (3:0) во 2-м туре швырнул макет с фишками, и объяснил, почему неоднократно поддерживал Деяна Станковича.

— Говорят, в перерыве матча со «Спартаком» вы швырнули на пол макет с фишками. Это были контролируемые эмоции или искренний гнев? Чего вы хотели добиться?

— То, что такое было, — правда. И такое не может быть абсолютно контролируемым. Когда пытаешься завести команду, то случаются перехлесты. Но они неизбежны. Чтобы игроки тебе поверили, ты должен отдать им настоящую и немалую часть себя, не актерствовать, а жить. Есть вещи, которые ты, конечно, контролируешь — но не до конца. Бросать макет в мои изначальные планы не входило.

В тот момент, при счете 0:0 и в большинстве, у меня было желание донести до команды, как мы должны разыгрывать мяч, чтобы именно занести его в ворота. Я показывал, где в штрафной должны оказаться наши игроки, чтобы это произошло, — и где они находились в первом тайме. Так и получилось, что макет отправился на пол. Но в итоге цель была достигнута, игроки все услышали и реализовали.

— Вы все время защищали Станковича, когда его после матча с вами, а дальше — еще сильнее, пресса начала отправлять в отставку. Почему?

— Так и есть. Мне видна вдумчивость в его работе, подстройка под имеющийся — и меняющийся — подбор игроков, стремление использовать и совершенствовать различные схемы. Есть хорошая русская поговорка: «За одного битого двух небитых дают». Это на самом деле так.

Просто у Станковича в жизни не было опыта длинных зимних сборов. Когда он выдал мощный осенний отрезок и все уже начали вешать ему на шею золотые медали или как минимум перспективу борьбы с «Зенитом» за чемпионство, помню, мы обсуждали с Александром Григоряном как раз то, что он никогда не готовил команду к сезону или его части два с половиной месяца. А это абсолютно разная работа — в соревновательном периоде и в зимнем длинном подготовительном. Разная психология, разные подходы, в конце концов, разные футболисты.

Плюс к тому — не всегда приезд звезд и увеличение конкуренции именно в этот период способствуют улучшению игры. Очень важны баланс и понимание внутри клуба. И вот этого не хватало, на мой взгляд, тому «Спартаку», с которым мы столкнулись в начале чемпионата. И это не вина Станковича, а комплексная работа.