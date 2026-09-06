«Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью в РПЛ

«Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На 36-й минуте матча счет открыл нападающий хозяев Гедеон Гузина. На 75-й и 78-й минутах отличились игроки тольяттинцев Дуду и Беншимол. На 83-й минуте счет в матче сравнял форвард оренбуржцев Алешандре Жезус.

«Оренбург» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 4 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо» (12 сентября), а «Акрон» в гостях встретится с «Краснодаром» (13 сентября).