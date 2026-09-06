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«Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью в РПЛ

Сергей Ярошенко
Защитник «Акрона» Жоау Эшковал и защитник «Оренбурга» Алексей Татаев.
Фото ФК «Акрон»

«Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На 36-й минуте матча счет открыл нападающий хозяев Гедеон Гузина. На 75-й и 78-й минутах отличились игроки тольяттинцев Дуду и Беншимол. На 83-й минуте счет в матче сравнял форвард оренбуржцев Алешандре Жезус.

«Оренбург» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 4 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо» (12 сентября), а «Акрон» в гостях встретится с «Краснодаром» (13 сентября).

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Акрон

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ФК Акрон
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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