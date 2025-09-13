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Судейство

ЭСК не указала ошибку Карасева, поддержав пять его решений

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вчера РФС опубликовал решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), указав, что она поддержала пять решений Сергея Карасева в матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2). При этом не сказано ни слова о том, что судья, отменив гол Николая Комличенко, ошибочно не удалил его.

ЭСК определила, что на 88-й минуте нападающий «Локомотива» сыграл опасно по отношению к вратарю «Крыльев Советов» Сергею Песьякову. Действия Комличенко расценены комиссией как безрассудные. Они «заслуживают назначения штрафного удара в пользу команды «Крылья Советов» с вынесением предупреждения».

Но к тому моменту у Комличенко уже была желтая карточка. Значит, исходя из вердикта ЭСК, Карасев должен был показать ему вторую и удалить. Но об этом в решении комиссии почему-то не говорится.

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Николай Комличенко
РПЛ
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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