ЭСК не указала ошибку Карасева, поддержав пять его решений

Вчера РФС опубликовал решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), указав, что она поддержала пять решений Сергея Карасева в матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2). При этом не сказано ни слова о том, что судья, отменив гол Николая Комличенко, ошибочно не удалил его.

ЭСК определила, что на 88-й минуте нападающий «Локомотива» сыграл опасно по отношению к вратарю «Крыльев Советов» Сергею Песьякову. Действия Комличенко расценены комиссией как безрассудные. Они «заслуживают назначения штрафного удара в пользу команды «Крылья Советов» с вынесением предупреждения».

Но к тому моменту у Комличенко уже была желтая карточка. Значит, исходя из вердикта ЭСК, Карасев должен был показать ему вторую и удалить. Но об этом в решении комиссии почему-то не говорится.