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Судейство

Мажич не разобрал два ключевых эпизода матчей 2-го тура РПЛ. В том числе неудаление Умярова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не разобрал два ключевых эпизода двух матчей 2-го тура чемпионата России. Речь об играх «Спартак» — «Балтика» (0:3) и «Сочи» — «Акрон» (0:4).

Сегодня РФС в своем Telegram-канале опубликовал ссылку на решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по обращению «Спартака» и видеоразбор некоторых моментов, сделанный ДСИ.

Руководители департамента не сказали ни слова о моменте на 64-й минуте игры «Спартак» — «Балтика», когда Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре, первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.

В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы ввосьмером (!): к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.

Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина по протоколу ВАР не имели права вмешаться и помочь Карасеву.

Маркиньос и&nbsp;Сергей Карасев в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; (0:3) 26&nbsp;июля.Карасев судил как в прошлом сезоне. Спартаковец Маркиньос удален ошибочно

Что касается встречи «Сочи» — «Акрон», на 88-й и 89-й минутах судейская бригада не отреагировала должным образом на инцидент в штрафной площади гостей, в котором после розыгрыша штрафного удара участвовали Сауль Гуарирапа и Максим Кузьмин.

В борьбе за позицию нападающий «Сочи» пытался освободиться от опекуна, а Кузьмин, не смотря на мяч, придерживал его руками. Форварду действия соперника не понравились — он явно отмахнулся рукой, попав сопернику по лицу.

Владислав Целовальников, дебютировавший в чемпионате России в роли судьи, не отреагировал на случившееся применением дисциплинарной санкции. Гуарирапа не получил ни желтую карточку, ни красную. Видеоассистенты Ян Бобровский и Артем Чистяков в действия рефери не вмешались.

Большинство экспертов «СЭ» высказались за удаление нападающего «Сочи».

Исходя из назначений судей на 3-й тур, можно предположить, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал как минимум ВАР и АВАР — Бобровского и Чистякова, дав им новые игры. Целовальникова в списке назначений нет.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Наиль Умяров
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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