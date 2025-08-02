Мажич не разобрал два ключевых эпизода матчей 2-го тура РПЛ. В том числе неудаление Умярова

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не разобрал два ключевых эпизода двух матчей 2-го тура чемпионата России. Речь об играх «Спартак» — «Балтика» (0:3) и «Сочи» — «Акрон» (0:4).

Сегодня РФС в своем Telegram-канале опубликовал ссылку на решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по обращению «Спартака» и видеоразбор некоторых моментов, сделанный ДСИ.

Руководители департамента не сказали ни слова о моменте на 64-й минуте игры «Спартак» — «Балтика», когда Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре, первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.

В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы ввосьмером (!): к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.

Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина по протоколу ВАР не имели права вмешаться и помочь Карасеву.

Что касается встречи «Сочи» — «Акрон», на 88-й и 89-й минутах судейская бригада не отреагировала должным образом на инцидент в штрафной площади гостей, в котором после розыгрыша штрафного удара участвовали Сауль Гуарирапа и Максим Кузьмин.

В борьбе за позицию нападающий «Сочи» пытался освободиться от опекуна, а Кузьмин, не смотря на мяч, придерживал его руками. Форварду действия соперника не понравились — он явно отмахнулся рукой, попав сопернику по лицу.

Владислав Целовальников, дебютировавший в чемпионате России в роли судьи, не отреагировал на случившееся применением дисциплинарной санкции. Гуарирапа не получил ни желтую карточку, ни красную. Видеоассистенты Ян Бобровский и Артем Чистяков в действия рефери не вмешались.

Большинство экспертов «СЭ» высказались за удаление нападающего «Сочи».

Исходя из назначений судей на 3-й тур, можно предположить, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал как минимум ВАР и АВАР — Бобровского и Чистякова, дав им новые игры. Целовальникова в списке назначений нет.

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