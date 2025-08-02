Мажич не разобрал два ключевых эпизода матчей 2-го тура РПЛ. В том числе неудаление Умярова
Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не разобрал два ключевых эпизода двух матчей 2-го тура чемпионата России. Речь об играх «Спартак» — «Балтика» (0:3) и «Сочи» — «Акрон» (0:4).
Сегодня РФС в своем Telegram-канале опубликовал ссылку на решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по обращению «Спартака» и видеоразбор некоторых моментов, сделанный ДСИ.
Руководители департамента не сказали ни слова о моменте на 64-й минуте игры «Спартак» — «Балтика», когда Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре, первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.
В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы ввосьмером (!): к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.
Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина по протоколу ВАР не имели права вмешаться и помочь Карасеву.
Что касается встречи «Сочи» — «Акрон», на 88-й и 89-й минутах судейская бригада не отреагировала должным образом на инцидент в штрафной площади гостей, в котором после розыгрыша штрафного удара участвовали Сауль Гуарирапа и Максим Кузьмин.
В борьбе за позицию нападающий «Сочи» пытался освободиться от опекуна, а Кузьмин, не смотря на мяч, придерживал его руками. Форварду действия соперника не понравились — он явно отмахнулся рукой, попав сопернику по лицу.
Владислав Целовальников, дебютировавший в чемпионате России в роли судьи, не отреагировал на случившееся применением дисциплинарной санкции. Гуарирапа не получил ни желтую карточку, ни красную. Видеоассистенты Ян Бобровский и Артем Чистяков в действия рефери не вмешались.
Большинство экспертов «СЭ» высказались за удаление нападающего «Сочи».
Исходя из назначений судей на 3-й тур, можно предположить, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал как минимум ВАР и АВАР — Бобровского и Чистякова, дав им новые игры. Целовальникова в списке назначений нет.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0