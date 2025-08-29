Свищев назвал враньем новость о срыве трансфера Эль-Каруани из «Утрехта» в «Спартак» из-за политики

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Утрехт» отказался отпускать защитника Суффьяна Эль-Каруани в «Спартак» из-за политики. Ранее об этом сообщила газета De Telegraaf.

«Думаю, что все они врут. Просто по деньгам не смогли договориться. В Европе сидят нормальные бизнесмены, которые хорошо считают деньги. Видимо, та сумма, которую предложил «Спартак», не устроила «Утрехт». И, наверное, не надо забывать, что каждый футболист хочет играть в еврокубках, в которых мы, к сожалению, не участвуем. Думаю, что это основные причины срыва трансфера, а только потом идет политика», — сказал Свищев «СЭ».

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 77 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт 24-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.