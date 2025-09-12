ЭСК: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Алексея Сухого о неназначении пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

Эпизод произошел на 7-й минуте встречи. В штрафной площади ростовчан защитник «Ростова» Умар Сако вступил в единоборство с защитником грозненцев Мехди Заре. Решение Сухого о неназначении пенальти признано верным большинством голосов.

«Умар Сако выставляет руку в сторону движения атакующего игрока «Ахмата» Мехди Заре в борьбе за позицию. Однако с его стороны отсутствует захват соперника и данная степень воздействия на нападающего не является нарушением правил. Принятое решение судьей на поле продолжить игру не является ошибочным», — говорится в мотивировке решения.