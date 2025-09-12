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Судейство

ЭСК: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решение арбитра Алексея Сухого о неназначении пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

Эпизод произошел на 7-й минуте встречи. В штрафной площади ростовчан защитник «Ростова» Умар Сако вступил в единоборство с защитником грозненцев Мехди Заре. Решение Сухого о неназначении пенальти признано верным большинством голосов.

«Умар Сако выставляет руку в сторону движения атакующего игрока «Ахмата» Мехди Заре в борьбе за позицию. Однако с его стороны отсутствует захват соперника и данная степень воздействия на нападающего не является нарушением правил. Принятое решение судьей на поле продолжить игру не является ошибочным», — говорится в мотивировке решения.

Источник: РФС
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РФС
ФК Ахмат
ФК Ростов
Алексей Сухой
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4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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