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Талалаев — о разгроме «Спартака»: «Понимали, что превзойдем их в командности»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» оценил разгром красно-белых (3:0) во втором туре РПЛ.

— Разгромив в Тушине во втором туре 3:0 «Спартак», вы одержали первую победу в карьере над красно-белыми как главный тренер. Для вас это имело значение или вы не сочли такой факт какой-то значимой личной вехой?

— Не зацикливаюсь на личных результатах против какого-то клуба или тренера. Оценка, как правило, одна — это таблица. Когда ты два года подряд становишься первым, пускай и в ФНЛ (Талалаев установил рекорд в истории лиги, дважды подряд выиграв ее с двумя разными командами, «Химками» и «Балтикой». — Прим. И.Р.), то разучиваешься проигрывать. Для меня сейчас любая ничья, не говоря уже о поражении, — как болезнь. Поэтому после кубковой игры с «Акроном» у меня и была такая реакция.

Для меня это было непонятно, потому что за последний год моя команда проиграла только дважды — оба раза «Торпедо». Но там было не так обидно, поскольку это мой родной клуб. Поэтому мне все равно, с кем мы играем — «Спартаком», «Ахматом», кем-то другим. Смотрим игру соперника, ставим определенные триггеры, как играет эта команда, какие у нее сильные и слабые качества. Нас совершенно не интересует, сколько у нее очков, мы смотрим на уровень игроков и уровень игры, которые эти футболисты сегодня демонстрируют.

В чем проблема сегодняшнего «Спартака» — или, точнее, того, с которым мы столкнулись в начале чемпионата? В том, что, будучи на бумаге, на мой взгляд, фаворитом в гонке за чемпионство, он не имел тех командности и единения, которые для этого необходимы. Мы понимали, что в этом их превзойдем, и на это делали ставку. «Не смотрим отдельно на индивидуальности, — призывали игроков, — а смотрим именно и только на командные взаимодействия. И наша задача — в определенных зонах демонстрировать свое превосходство в этом». Что и произошло.

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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