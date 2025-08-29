Талалаев — о разгроме «Спартака»: «Понимали, что превзойдем их в командности»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» оценил разгром красно-белых (3:0) во втором туре РПЛ.
— Разгромив в Тушине во втором туре 3:0 «Спартак», вы одержали первую победу в карьере над красно-белыми как главный тренер. Для вас это имело значение или вы не сочли такой факт какой-то значимой личной вехой?
— Не зацикливаюсь на личных результатах против какого-то клуба или тренера. Оценка, как правило, одна — это таблица. Когда ты два года подряд становишься первым, пускай и в ФНЛ (Талалаев установил рекорд в истории лиги, дважды подряд выиграв ее с двумя разными командами, «Химками» и «Балтикой». — Прим. И.Р.), то разучиваешься проигрывать. Для меня сейчас любая ничья, не говоря уже о поражении, — как болезнь. Поэтому после кубковой игры с «Акроном» у меня и была такая реакция.
Для меня это было непонятно, потому что за последний год моя команда проиграла только дважды — оба раза «Торпедо». Но там было не так обидно, поскольку это мой родной клуб. Поэтому мне все равно, с кем мы играем — «Спартаком», «Ахматом», кем-то другим. Смотрим игру соперника, ставим определенные триггеры, как играет эта команда, какие у нее сильные и слабые качества. Нас совершенно не интересует, сколько у нее очков, мы смотрим на уровень игроков и уровень игры, которые эти футболисты сегодня демонстрируют.
В чем проблема сегодняшнего «Спартака» — или, точнее, того, с которым мы столкнулись в начале чемпионата? В том, что, будучи на бумаге, на мой взгляд, фаворитом в гонке за чемпионство, он не имел тех командности и единения, которые для этого необходимы. Мы понимали, что в этом их превзойдем, и на это делали ставку. «Не смотрим отдельно на индивидуальности, — призывали игроков, — а смотрим именно и только на командные взаимодействия. И наша задача — в определенных зонах демонстрировать свое превосходство в этом». Что и произошло.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1