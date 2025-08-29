Талалаев — о разгроме «Спартака»: «Понимали, что превзойдем их в командности»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» оценил разгром красно-белых (3:0) во втором туре РПЛ.

— Разгромив в Тушине во втором туре 3:0 «Спартак», вы одержали первую победу в карьере над красно-белыми как главный тренер. Для вас это имело значение или вы не сочли такой факт какой-то значимой личной вехой?

— Не зацикливаюсь на личных результатах против какого-то клуба или тренера. Оценка, как правило, одна — это таблица. Когда ты два года подряд становишься первым, пускай и в ФНЛ (Талалаев установил рекорд в истории лиги, дважды подряд выиграв ее с двумя разными командами, «Химками» и «Балтикой». — Прим. И.Р.), то разучиваешься проигрывать. Для меня сейчас любая ничья, не говоря уже о поражении, — как болезнь. Поэтому после кубковой игры с «Акроном» у меня и была такая реакция.

Для меня это было непонятно, потому что за последний год моя команда проиграла только дважды — оба раза «Торпедо». Но там было не так обидно, поскольку это мой родной клуб. Поэтому мне все равно, с кем мы играем — «Спартаком», «Ахматом», кем-то другим. Смотрим игру соперника, ставим определенные триггеры, как играет эта команда, какие у нее сильные и слабые качества. Нас совершенно не интересует, сколько у нее очков, мы смотрим на уровень игроков и уровень игры, которые эти футболисты сегодня демонстрируют.

В чем проблема сегодняшнего «Спартака» — или, точнее, того, с которым мы столкнулись в начале чемпионата? В том, что, будучи на бумаге, на мой взгляд, фаворитом в гонке за чемпионство, он не имел тех командности и единения, которые для этого необходимы. Мы понимали, что в этом их превзойдем, и на это делали ставку. «Не смотрим отдельно на индивидуальности, — призывали игроков, — а смотрим именно и только на командные взаимодействия. И наша задача — в определенных зонах демонстрировать свое превосходство в этом». Что и произошло.