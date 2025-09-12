Футбол
Судейство

12 сентября, 18:15

ЭСК поддержала пять решений Карасева в матче «Локомотив» — «Крылья»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Карасева в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

ЭСК единогласно поддержала все пять решений Карасева, по которым обратились клубы: неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 26-й минуте, неудаление полузащитника «Локомотива» Зелимхана Бакаева на 76-й минуте, неназначение пенальти в ворота «Крыльев» на 81-й минуте, отмена гола «Локомотива» на 88-й минуте и назначение пенальти в ворота железнодорожников в концовке встречи.

После 7 туров «Локомотив» с 15 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Крылья» (9 очков) идут восьмыми в турнирной таблице.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Футболист эквадорской «Барселоны» погиб в результате вооруженного нападения
Буффон и Венгер в восхищении, французский рэппер хочет паспорт РФ. Как мир отреагировал на перфоманс русского вратаря Сафонова
Футболист эквадорской «Барселоны» погиб в результате вооруженного нападения
Вратарь Сафонов отразил четыре пенальти и принес ПСЖ новый трофей. Что пишут СМИ
В Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию на Украине
Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара»
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 7-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Локомотив» — «Крылья» и другие матчи
В РФС рассказали, почему судейская комиссия не сразу вынесла решение по Кордобе
Арбитр Кукуян не получает назначений третий тур подряд
ЭСК не указала ошибку Карасева, поддержав пять его решений
ЭСК: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»
ЭСК: судья Шафеев правильно удалил Кордобу и ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА
Спорное решение: КДК дисквалифицировал Кордобу и оштрафовал «Краснодар»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • OT22O

    Карасев либо слаб как судья,либо аффилирован.

    12.09.2025

  • Фирсыч

    ...не утонет.

    12.09.2025

  • Эстебан

    Серб Милорад и так называемое "ЭСК" - именно в кавычках, поскольку оно совершенно формальное, более чем наполовину состоящее из иностранцев, которым вообще, мягко говоря, глубоко наплевать на российский футбол и чувства болельщиков РПЛ, уже давно форменно и откровенно издевается и над клубами и над болельщиками. Этот урод, весьма вероятно, просто жаждет, чтоб его уволили с выплатой неустойки. Видимо, кого-то в кулуарах это безобразие устраивает!

    12.09.2025

  • hovawart645

    Газовые холуи-судьи, газовое ЭСК! Шоу в шапито...

    12.09.2025

  • Врн36

    Цирк уехал, а клоунов забыл. Карась никогда не утонит

    12.09.2025

    • Для посетителей выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» действует специальное предложение

    ЭСК: судья Шафеев правильно удалил Кордобу и ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

