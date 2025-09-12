ЭСК поддержала пять решений Карасева в матче «Локомотив» — «Крылья»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Карасева в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

ЭСК единогласно поддержала все пять решений Карасева, по которым обратились клубы: неназначение пенальти в ворота «Локомотива» на 26-й минуте, неудаление полузащитника «Локомотива» Зелимхана Бакаева на 76-й минуте, неназначение пенальти в ворота «Крыльев» на 81-й минуте, отмена гола «Локомотива» на 88-й минуте и назначение пенальти в ворота железнодорожников в концовке встречи.

После 7 туров «Локомотив» с 15 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Крылья» (9 очков) идут восьмыми в турнирной таблице.