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«Спартак» — об Умярове: «Счастливы иметь такого игрока в команде»

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после того, как полузащитник Наиль Умяров не попал в окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Наиль Умяров в РПЛ-2025/26: лучший по количеству минут на поле (600), лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459), лучший полузащитник по количеству точных передач (340), лучший полузащитник по возвратам мяча (115), лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км). Счастливы иметь такого игрока в команде», — говорится в сообщении.

29 августа РФС опубликовал итоговый состав сборной России, который будет готовиться к товарищеским матчам против Иордании и Катара. Умяров трижды попадал в расширенный список, но так и не был включен в окончательный.

В сезоне-2025/26 25-летний россиянин провел 7 матчей, в которых отметился результативной передачей.

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Наиль Умяров
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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