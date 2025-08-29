«Спартак» — об Умярове: «Счастливы иметь такого игрока в команде»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после того, как полузащитник Наиль Умяров не попал в окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Наиль Умяров в РПЛ-2025/26: лучший по количеству минут на поле (600), лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459), лучший полузащитник по количеству точных передач (340), лучший полузащитник по возвратам мяча (115), лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км). Счастливы иметь такого игрока в команде», — говорится в сообщении.

29 августа РФС опубликовал итоговый состав сборной России, который будет готовиться к товарищеским матчам против Иордании и Катара. Умяров трижды попадал в расширенный список, но так и не был включен в окончательный.

В сезоне-2025/26 25-летний россиянин провел 7 матчей, в которых отметился результативной передачей.