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Судейство

12 сентября 2025, 18:23

ЭСК: судья Шафеев правильно удалил Кордобу и ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА

Сергей Ярошенко
Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрела эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й-минуте матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Решение судьи Рафаэля Шафеева было единогласно признано ошибочным. В комиссии отметили, что полузащитник «Краснодара» Виктор Са должен был быть наказан за игру рукой в собственной штрафной. Отмечается, что рука футболиста была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

Кроме того, решение об удалении нападающего «быков» Джона Кордобы было признано верным. Согласно заявлению комиссии, игрок виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершил сильный удар мячом в игрока ЦСКА Мойзеса, после чего продолжил движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке.

Также верным было признано решение не удалять с поля защитника ЦСКА Жоао Виктора на 20-й минуте, так как нарушение правил со стороны бразильца против Кордобы не являлось лишением возможности форварда забить гол.

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Рафаэль Шафеев
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