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Судейство

ЭСК: Карасев ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Судья Сергей Карасев (в центре) удалил полузащитника «Спартака» Маркиньоса (слева) за вторую желтую карточку в матче с «Балтикой» (0:3) 26 июля 2025 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды матча между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» обратился с просьбой оценить эпизоды с удалениями нападающего Антона Заболотного и полузащитника Маркиньоса. Главным арбитром матча работал Сергей Карасев.

ЭСК единогласно поддержала решение Карасева удалить Заболотного на 11-й минуте.

«Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника», — говорится в мотивировке решения.

Решение Карасева показать вторую желтую карточку Маркиньосу на 58-й минуте признано ошибочным. Футболист «Балтики» Владислав Саусь, на котором сфолил бразилец, перед получением передачи находился в положении вне игры, которое ошибочно не зафиксировал первый ассистент Максим Гаврилин.

«Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки», — говорится в мотивировке.

После поражения от «Балтики» красно-белые с 3 очками занимают десятое место РПЛ. Калининградцы идут третьими в турнирной таблице — 4 очка.

Источник: РФС
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Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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