ЭСК: Карасев ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды матча между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» обратился с просьбой оценить эпизоды с удалениями нападающего Антона Заболотного и полузащитника Маркиньоса. Главным арбитром матча работал Сергей Карасев.

ЭСК единогласно поддержала решение Карасева удалить Заболотного на 11-й минуте.

«Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника», — говорится в мотивировке решения.

Решение Карасева показать вторую желтую карточку Маркиньосу на 58-й минуте признано ошибочным. Футболист «Балтики» Владислав Саусь, на котором сфолил бразилец, перед получением передачи находился в положении вне игры, которое ошибочно не зафиксировал первый ассистент Максим Гаврилин.

«Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки», — говорится в мотивировке.

После поражения от «Балтики» красно-белые с 3 очками занимают десятое место РПЛ. Калининградцы идут третьими в турнирной таблице — 4 очка.