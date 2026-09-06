Губерниев — о трансфере «Локомотива»: «Верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив».

«С учетом того, что команде нужно усиление, думаю клуб дважды попал в яблочко относительно Мостового, который не играет в «Зените», но в полном порядке. Он хороший футболист, которому нужно очень много доказывать и себе, и футболу, что он в состоянии в него хорошо играть. «Локомотив» — та команда, которая хоть и переживает определенный кризис, но Андрей, я думаю, очень поможет. Это созидательный неглупый игрок. Трансфер хороший.

Надо укрепляться такими парнями, может не самыми звездными, но по потенциалу своему он был достоин основного состава «Зенита». Но там что-то не складывалось. Может, не совсем футбольные причины. Верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.