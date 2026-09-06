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Губерниев — о трансфере «Локомотива»: «Верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив».

«С учетом того, что команде нужно усиление, думаю клуб дважды попал в яблочко относительно Мостового, который не играет в «Зените», но в полном порядке. Он хороший футболист, которому нужно очень много доказывать и себе, и футболу, что он в состоянии в него хорошо играть. «Локомотив» — та команда, которая хоть и переживает определенный кризис, но Андрей, я думаю, очень поможет. Это созидательный неглупый игрок. Трансфер хороший.

Надо укрепляться такими парнями, может не самыми звездными, но по потенциалу своему он был достоин основного состава «Зенита». Но там что-то не складывалось. Может, не совсем футбольные причины. Верим, что наследником престола Мостового Царя будет еще один Мостовой», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Локомотив» объявил о переходе хавбека из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.

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Андрей Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
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Александр Соболев

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 6
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 5
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 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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