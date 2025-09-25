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В РФС рассказали, почему судейская комиссия не сразу вынесла решение по Кордобе

Сергей Разин
корреспондент

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал, почему не сразу было вынесено решение по удалению нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба.Спорное решение: КДК дисквалифицировал Кордобу и оштрафовал «Краснодар»

Согласно заявлению комиссии, Кордоба в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры совершил сильный удар мячом в игрока ЦСКА Мойзеса, после чего продолжил движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке.

Источник: ТАСС
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Джон Кордоба
ФК Краснодар
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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