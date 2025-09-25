В РФС рассказали, почему судейская комиссия не сразу вынесла решение по Кордобе

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал, почему не сразу было вынесено решение по удалению нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Согласно заявлению комиссии, Кордоба в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры совершил сильный удар мячом в игрока ЦСКА Мойзеса, после чего продолжил движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке.