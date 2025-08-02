ДСИ РФС: второй гол Батракова в ворота «Краснодара» засчитан верно

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС признал, что гол полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ворота «Краснодара» во 2-м туре РПЛ был засчитан верно.

На 80-й минуте матча судья Кирилл Левников засчитал гол Батракова. Это решение поддержали видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев, которые провели проверку эпизода и не вмешались в действия рефери. В ходе голевой атаки в момент первого удара Батракова по воротам произошел контакт его руки с головой защитнника «Краснодара» Джованни Гонсалеса.

«Алексей играл в мяч, не нарушал правила и не делал дополнительного движения локтем, а Гонсалес сам прыгал в сторону соперника, инициировав контакт», — заявили в ДСИ РФС.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» завершился победой московского клуба со счетом 2:1. Игра проходила в Краснодаре.