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Судейство

ДСИ РФС: второй гол Батракова в ворота «Краснодара» засчитан верно

Руслан Минаев

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС признал, что гол полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ворота «Краснодара» во 2-м туре РПЛ был засчитан верно.

На 80-й минуте матча судья Кирилл Левников засчитал гол Батракова. Это решение поддержали видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев, которые провели проверку эпизода и не вмешались в действия рефери. В ходе голевой атаки в момент первого удара Батракова по воротам произошел контакт его руки с головой защитнника «Краснодара» Джованни Гонсалеса.

«Алексей играл в мяч, не нарушал правила и не делал дополнительного движения локтем, а Гонсалес сам прыгал в сторону соперника, инициировав контакт», — заявили в ДСИ РФС.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков.«Краснодар» — «Локомотив»: судье следовало удалить Батракова или засчитать его гол?

Матч «Краснодар» — «Локомотив» завершился победой московского клуба со счетом 2:1. Игра проходила в Краснодаре.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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