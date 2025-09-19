Арбитр Кукуян не получает назначений третий тур подряд

Судья из Краснодарского края Павел Кукуян продолжает отбывать наказание за ошибку, совершенную в матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (1:1).

Он пропускает уже три тура: два в РПЛ и один — в Кубке страны. Назначений в первой лиге тоже не было. На сегодня это самое длительное наказание за неверное решение, принятое в сезоне-2025/26.

Напомним, что на 90+6-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар» арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков». В том эпизоде в штрафной площади гостей при ударе по их воротам произошел контакт мяча с задранной вверх правой рукой краснодарца Виктора Са. Видеоассистенты Павел Кукуян и Роман Галимов провели проверку и в действия Шафеева не вмешались.