Почему мы снова говорим об арбитрах. Взгляд на работу судей РПЛ и их руководителей
Недавно мой коллега Александр Бобров подробно разобрал работу судей на старте нового сезона РПЛ. Главный вывод выглядел обнадеживающе: по сравнению с двумя предыдущими чемпионатами количество неисправленных ошибок заметно снизилось. После шести туров их было 8 против 27 на аналогичном отрезке прошлого сезона и 20 двумя годами ранее.
С одной стороны, налицо положительная тенденция. С другой, Бобров абсолютно прав, когда предупреждает: один неудачный отрезок способен быстро испортить статистику. Не хочу говорить, что он уже начался, но ряд решений рефери в 6-м и 7-м турах вызвал скандалы. И вот, например, «Зенит» уже обращается в ЭСК по двум ключевым эпизодам встречи с ЦСКА (1:2): по мнению чемпиона, с которым, кстати, согласился и Бобров, в первом тайме за секунды до назначения пенальти за фол Соболева защитник армейцев Абдулкадыров сыграл рукой, а в добавленное ко второму тайму время Матеус Рейс ударил того же Соболева в лицо в штрафной москвичей, и следовало указать на точку.
Были спорные моменты и в других матчах. И, увы, немало. Это заставляет задаться вопросом «почему?» в разных интерпретациях.
Первое «почему» уже набило оскомину, но дело с мертвой точки не сдвигается. Почему, если арбитрам нельзя комментировать свои решения, этого за них не делает их руководство? Почему директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич говорит редко и не объясняет решений своих подчиненных? Ведь нормальный, понятный комментарий способен сразу снять многие претензии и рассеять обвинения в предвзятости.
Тем более Мажичу сейчас есть с чем выходить в публичное пространство — те самые цифры говорят об улучшении качества судейства. А если арбитр действительно ошибся, почему не признать это прямо и спокойно, не пытаясь защищать рефери в ситуации, когда он того не заслуживает?
Например, до сих пор многим непонятно решение ЭСК поддержать арбитра Антона Фролова, который назначил вызвавший бурю обсуждений 11-метровый в ворота «Факела» в игре 6-го тура с «Зенитом» (0:1) после контакта Нетфуллина и Кондакова. А обезличенные объяснения на сайте РФС вызывают скорее новые вопросы, чем ощущение, что тебе действительно все разъяснили.
Хочется услышать личное мнение Мажича и о двух уже упомянутых моментах встречи «Зенит» — ЦСКА, и о ситуациях в матче «Краснодар» — «Ростов» (1:0), связанных с попаданием мяча в руку игрока «быков» Тормены в штрафной хозяев и с фолом Ленини на ее линии, который, оказывается, не фол, и о многих других. Одно дело — сухие строчки с официального сайта, и совсем другое — авторитетное высказывание главы департамента. У такого комментария совсем другой вес.
Еще одно «почему» вызвано разными трактовками одинаковых, как кажется со стороны, эпизодов. Возьмем все тот же матч «Зенит» — ЦСКА: он свежий, а моменты показательные. Если арбитр назначает пенальти за удар локтем Соболева в голову Абдулкадырову, то почему, когда уже самому форварду прилетает в чужой штрафной в лицо от Матеуса Рейса, свисток молчит? Тут очень хочется услышать обоснования обоих вердиктов рефери от Мажича — иначе никому ничего непонятно.
Отдельное «почему» — назначения арбитров. Почему никто не объясняет, чем руководствуется судейское начальство, ставя на тот же матч «Зенит» — ЦСКА Андрея Прокопова, на счету которого до начала нынешнего чемпионата значилось всего семь игр в РПЛ? Притом что лучший рефери прошлого сезона Инал Танашев работал в 7-м туре на встрече «Крылья Советов» — «Краснодар», а опытный Сергей Карасев обслуживал матч «Балтика» — «Локомотив» — обе игры явно уступают по статусу, афише и суммарному турнирному положению соперников противостоянию на «Газпром Арене».
Почему из шести последних матчей Павла Шадыханова четыре приходятся на игры с участием ЦСКА? Почему Танашев входит в бригады двух подряд встреч «Краснодара», Алексей Сухой — «Ростова», Кирилл Левников и Анатолий Жабченко — «Спартака», а Андрей Филипкин — «Балтики»? У клубов появились «прикрепленные» арбитры? Объясните нам, пожалуйста.
Подводя итог, замечу, что никого ни в чем не обвиняю. Но количество «почему» растет с каждым туром, а внятных объяснений мы по-прежнему почти не слышим. Тренеры и футболисты давно говорят, что перестали понимать трактовки правил разными судьями. Болельщики чувствуют то же самое.
Именно поэтому судейству сейчас особенно нужна не закрытость, а гласность. Публичное объяснение сложных решений не ослабляет систему, а делает ее сильнее. Чем понятнее логика арбитров и их руководителей, тем меньше пространства остается для подозрений, конспирологии и разговоров о предвзятости.
Судейство никогда не станет бесспорным. Но оно вполне может стать более понятным. И это уже многое изменит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0