Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Почему мы снова говорим об арбитрах. Взгляд на работу судей РПЛ и их руководителей

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Андрей Прокопов, Милорад Мажич, Антон Фролов.
Фото Федор Успенский, Дарья Исаева, «СЭ»
А также предложение, как ее улучшить.

Недавно мой коллега Александр Бобров подробно разобрал работу судей на старте нового сезона РПЛ. Главный вывод выглядел обнадеживающе: по сравнению с двумя предыдущими чемпионатами количество неисправленных ошибок заметно снизилось. После шести туров их было 8 против 27 на аналогичном отрезке прошлого сезона и 20 двумя годами ранее.

С одной стороны, налицо положительная тенденция. С другой, Бобров абсолютно прав, когда предупреждает: один неудачный отрезок способен быстро испортить статистику. Не хочу говорить, что он уже начался, но ряд решений рефери в 6-м и 7-м турах вызвал скандалы. И вот, например, «Зенит» уже обращается в ЭСК по двум ключевым эпизодам встречи с ЦСКА (1:2): по мнению чемпиона, с которым, кстати, согласился и Бобров, в первом тайме за секунды до назначения пенальти за фол Соболева защитник армейцев Абдулкадыров сыграл рукой, а в добавленное ко второму тайму время Матеус Рейс ударил того же Соболева в лицо в штрафной москвичей, и следовало указать на точку.

Были спорные моменты и в других матчах. И, увы, немало. Это заставляет задаться вопросом «почему?» в разных интерпретациях.

Первое «почему» уже набило оскомину, но дело с мертвой точки не сдвигается. Почему, если арбитрам нельзя комментировать свои решения, этого за них не делает их руководство? Почему директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич говорит редко и не объясняет решений своих подчиненных? Ведь нормальный, понятный комментарий способен сразу снять многие претензии и рассеять обвинения в предвзятости.

Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тем более Мажичу сейчас есть с чем выходить в публичное пространство — те самые цифры говорят об улучшении качества судейства. А если арбитр действительно ошибся, почему не признать это прямо и спокойно, не пытаясь защищать рефери в ситуации, когда он того не заслуживает?

Например, до сих пор многим непонятно решение ЭСК поддержать арбитра Антона Фролова, который назначил вызвавший бурю обсуждений 11-метровый в ворота «Факела» в игре 6-го тура с «Зенитом» (0:1) после контакта Нетфуллина и Кондакова. А обезличенные объяснения на сайте РФС вызывают скорее новые вопросы, чем ощущение, что тебе действительно все разъяснили.

Хочется услышать личное мнение Мажича и о двух уже упомянутых моментах встречи «Зенит» — ЦСКА, и о ситуациях в матче «Краснодар» — «Ростов» (1:0), связанных с попаданием мяча в руку игрока «быков» Тормены в штрафной хозяев и с фолом Ленини на ее линии, который, оказывается, не фол, и о многих других. Одно дело — сухие строчки с официального сайта, и совсем другое — авторитетное высказывание главы департамента. У такого комментария совсем другой вес.

Еще одно «почему» вызвано разными трактовками одинаковых, как кажется со стороны, эпизодов. Возьмем все тот же матч «Зенит» — ЦСКА: он свежий, а моменты показательные. Если арбитр назначает пенальти за удар локтем Соболева в голову Абдулкадырову, то почему, когда уже самому форварду прилетает в чужой штрафной в лицо от Матеуса Рейса, свисток молчит? Тут очень хочется услышать обоснования обоих вердиктов рефери от Мажича — иначе никому ничего непонятно.

Отдельное «почему» — назначения арбитров. Почему никто не объясняет, чем руководствуется судейское начальство, ставя на тот же матч «Зенит» — ЦСКА Андрея Прокопова, на счету которого до начала нынешнего чемпионата значилось всего семь игр в РПЛ? Притом что лучший рефери прошлого сезона Инал Танашев работал в 7-м туре на встрече «Крылья Советов» — «Краснодар», а опытный Сергей Карасев обслуживал матч «Балтика» — «Локомотив» — обе игры явно уступают по статусу, афише и суммарному турнирному положению соперников противостоянию на «Газпром Арене».

Почему из шести последних матчей Павла Шадыханова четыре приходятся на игры с участием ЦСКА? Почему Танашев входит в бригады двух подряд встреч «Краснодара», Алексей Сухой — «Ростова», Кирилл Левников и Анатолий Жабченко — «Спартака», а Андрей Филипкин — «Балтики»? У клубов появились «прикрепленные» арбитры? Объясните нам, пожалуйста.

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари и судья Кирилл Левников.

Подводя итог, замечу, что никого ни в чем не обвиняю. Но количество «почему» растет с каждым туром, а внятных объяснений мы по-прежнему почти не слышим. Тренеры и футболисты давно говорят, что перестали понимать трактовки правил разными судьями. Болельщики чувствуют то же самое.

Именно поэтому судейству сейчас особенно нужна не закрытость, а гласность. Публичное объяснение сложных решений не ослабляет систему, а делает ее сильнее. Чем понятнее логика арбитров и их руководителей, тем меньше пространства остается для подозрений, конспирологии и разговоров о предвзятости.

Судейство никогда не станет бесспорным. Но оно вполне может стать более понятным. И это уже многое изменит.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Читайте также
В бундестаге прозвучала сирена во время выступления министра
Подтвердила свой класс, но не прыгнула выше головы. Итоги выступления Мирры на US Open
Александр Филимонов: «Прыгнуть со скалы, как Аршавин? Мне в футболе адреналина хватает»
В Амстердаме стали чаще появляться стихийные лагеря румынских цыган
Тактический сюрприз Симеоне почти сработал. Как Ираола спас «Ливерпуль» по ходу матча
Samsung высмеяла Apple после презентации iPhone Duo
Популярное видео
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026, полузащитника «Осера» Казимира
Тюкавин о дисквалификации на один матч РПЛ: «Ошибку допустил — буду учиться»
«Динамо» анонсировало подписание вингера роликом с Мостовым и Бубновым
Сидоренко перешел из «Нижнего Новгорода» в «Акрон»
Булатов: «Уровень «Крыльев Советов» определяется не только по матчам с лидерами: «Краснодаром», ЦСКА, «Динамо»
«Краснодар» теряет звезд, но уверенно лидирует. Все из-за решений Мусаева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» включился в борьбу за Головина? Красно-белые предлагают «Монако» 19 миллионов за полузащитника

«Динамо» наконец представило новичка, который прошел медосмотр. Бело-голубые подписали чилийца Гутьерреса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости