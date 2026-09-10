Хлусевич расторг контракт со «Спартаком» и стал игроком «Ростова»

Защитник Даниил Хлусевич перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовчан.

Перед этим 26-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком». Об этом объявил московский клуб. 10 сентября «СЭ» сообщал, что Хлусевич покинет «Спартак».

Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» зимой 2022 года. Он провел за команду 110 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле — в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.

После 7 туров «Ростов» с 8 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (13 очков) идет четвертым.