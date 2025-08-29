ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев перешел в «Волгу», сообщает пресс-служба армейцев.

23-летний россиянин подписал с клубом из Ульяновска однолетний контракт.

Во второй половине сезона-2024/25 он играл на правах аренды в «Урарту». В 9 матчах за армянский клуб форвард забил 2 гола.

За ЦСКА Яковлев провел 36 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 голевых паса.