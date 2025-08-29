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Талалаев — об упущенном стопроцентном шансе в игре с «Локо»: «Оффора не ругали и не штрафовали, а похвалили»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался об упущенном стопроцентном шансе, который стоил «Балтике» победы над «Локомотивом».

— Вы создаете чуть ли не больше всех голевых моментов в лиге и еще после пятого тура лидировали по xG — вот только реализуете их далеко не всегда. Можно ли в принципе работать над реализацией — или это вопрос мастерства, с которым на этом уровне развития игроков уже ничего не поделать?

— xG, как правило, показатель полезный, но его надо брать в сочетании с xG соперника. Разница между ними более информативна. В целом мастерство в завершающей фазе атаки — показатель класса футболистов, но работать над этим, конечно, нужно. Можно достаточно быстро, в течение трех месяцев, увеличить процент попаданий в створ. Но качество этих попаданий все равно зависит от уже имеющегося мастерства. Поэтому задача тренера — построить игру так, что xG был высоким. Задача руководителей клуба, в частности, спортивного директора — купить футболистов, которые смогут эти моменты превращать в голы. А тренер должен их потихоньку совершенствовать.

— Вы аж упали в техническую зону, когда Чиносо Оффор не забил с пяти метров по центру «Локомотиву». Как на таком уровне подобные промахи в принципе возможны и что потом сказали игроку? Был ли он за это оштрафован?

— Оффору скоро 25, и он, несмотря на ряд очень хороших качеств, никогда не был топовым бомбардиром. Только в последнем сезоне в Болгарии он забил 10+. Думаю, он будет заметно прогрессировать, но не за короткий промежуток времени. Мы проводим работу, благодаря которой его техническое мастерство будет постепенно совершенствоваться — но не по мановению волшебной палочки.

За этот момент мы его не ругали и не штрафовали, хотя штрафы входят в мой инструментарий — в первую очередь, правда, за нарушения игровой дисциплины. И это работает, потому что порой только ударом по карману можно игроку что-то предметно объяснить. Если ты четко проговариваешь определенные вещи на теориях, но один футболист это не выполняет раз, два, три — другого выбора нет. В случае же с Оффором мы, наоборот, похвалили его за то, что, не забив гол, он продолжил агрессивно играть и за 25 минут на поле имел три момента. Шансы есть — голы придут, уверен. Тем более что два он уже забил.

— Сколько очков вы, на ваш взгляд, недобрали на данный момент? Вправе ли команда гордиться качеством игры с «Крыльями» и «Локомотивом», если на выходе — два очка вместо шести?

— Я не сторонник считать недобранные очки. Как правило, в футболе на длинной дистанции почти все зависит от качества игры. Оно меня пока удовлетворяет, и думаю, что те очки, которые мы где-то недобрали, придут где-то потом. На сегодня у нас объективно было бы больше на очко-два.

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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