Талалаев — об упущенном стопроцентном шансе в игре с «Локо»: «Оффора не ругали и не штрафовали, а похвалили»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался об упущенном стопроцентном шансе, который стоил «Балтике» победы над «Локомотивом».
— Вы создаете чуть ли не больше всех голевых моментов в лиге и еще после пятого тура лидировали по xG — вот только реализуете их далеко не всегда. Можно ли в принципе работать над реализацией — или это вопрос мастерства, с которым на этом уровне развития игроков уже ничего не поделать?
— xG, как правило, показатель полезный, но его надо брать в сочетании с xG соперника. Разница между ними более информативна. В целом мастерство в завершающей фазе атаки — показатель класса футболистов, но работать над этим, конечно, нужно. Можно достаточно быстро, в течение трех месяцев, увеличить процент попаданий в створ. Но качество этих попаданий все равно зависит от уже имеющегося мастерства. Поэтому задача тренера — построить игру так, что xG был высоким. Задача руководителей клуба, в частности, спортивного директора — купить футболистов, которые смогут эти моменты превращать в голы. А тренер должен их потихоньку совершенствовать.
— Вы аж упали в техническую зону, когда Чиносо Оффор не забил с пяти метров по центру «Локомотиву». Как на таком уровне подобные промахи в принципе возможны и что потом сказали игроку? Был ли он за это оштрафован?
— Оффору скоро 25, и он, несмотря на ряд очень хороших качеств, никогда не был топовым бомбардиром. Только в последнем сезоне в Болгарии он забил 10+. Думаю, он будет заметно прогрессировать, но не за короткий промежуток времени. Мы проводим работу, благодаря которой его техническое мастерство будет постепенно совершенствоваться — но не по мановению волшебной палочки.
За этот момент мы его не ругали и не штрафовали, хотя штрафы входят в мой инструментарий — в первую очередь, правда, за нарушения игровой дисциплины. И это работает, потому что порой только ударом по карману можно игроку что-то предметно объяснить. Если ты четко проговариваешь определенные вещи на теориях, но один футболист это не выполняет раз, два, три — другого выбора нет. В случае же с Оффором мы, наоборот, похвалили его за то, что, не забив гол, он продолжил агрессивно играть и за 25 минут на поле имел три момента. Шансы есть — голы придут, уверен. Тем более что два он уже забил.
— Сколько очков вы, на ваш взгляд, недобрали на данный момент? Вправе ли команда гордиться качеством игры с «Крыльями» и «Локомотивом», если на выходе — два очка вместо шести?
— Я не сторонник считать недобранные очки. Как правило, в футболе на длинной дистанции почти все зависит от качества игры. Оно меня пока удовлетворяет, и думаю, что те очки, которые мы где-то недобрали, придут где-то потом. На сегодня у нас объективно было бы больше на очко-два.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1