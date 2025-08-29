Талалаев — об упущенном стопроцентном шансе в игре с «Локо»: «Оффора не ругали и не штрафовали, а похвалили»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался об упущенном стопроцентном шансе, который стоил «Балтике» победы над «Локомотивом».

— Вы создаете чуть ли не больше всех голевых моментов в лиге и еще после пятого тура лидировали по xG — вот только реализуете их далеко не всегда. Можно ли в принципе работать над реализацией — или это вопрос мастерства, с которым на этом уровне развития игроков уже ничего не поделать?

— xG, как правило, показатель полезный, но его надо брать в сочетании с xG соперника. Разница между ними более информативна. В целом мастерство в завершающей фазе атаки — показатель класса футболистов, но работать над этим, конечно, нужно. Можно достаточно быстро, в течение трех месяцев, увеличить процент попаданий в створ. Но качество этих попаданий все равно зависит от уже имеющегося мастерства. Поэтому задача тренера — построить игру так, что xG был высоким. Задача руководителей клуба, в частности, спортивного директора — купить футболистов, которые смогут эти моменты превращать в голы. А тренер должен их потихоньку совершенствовать.

— Вы аж упали в техническую зону, когда Чиносо Оффор не забил с пяти метров по центру «Локомотиву». Как на таком уровне подобные промахи в принципе возможны и что потом сказали игроку? Был ли он за это оштрафован?

— Оффору скоро 25, и он, несмотря на ряд очень хороших качеств, никогда не был топовым бомбардиром. Только в последнем сезоне в Болгарии он забил 10+. Думаю, он будет заметно прогрессировать, но не за короткий промежуток времени. Мы проводим работу, благодаря которой его техническое мастерство будет постепенно совершенствоваться — но не по мановению волшебной палочки.

За этот момент мы его не ругали и не штрафовали, хотя штрафы входят в мой инструментарий — в первую очередь, правда, за нарушения игровой дисциплины. И это работает, потому что порой только ударом по карману можно игроку что-то предметно объяснить. Если ты четко проговариваешь определенные вещи на теориях, но один футболист это не выполняет раз, два, три — другого выбора нет. В случае же с Оффором мы, наоборот, похвалили его за то, что, не забив гол, он продолжил агрессивно играть и за 25 минут на поле имел три момента. Шансы есть — голы придут, уверен. Тем более что два он уже забил.

— Сколько очков вы, на ваш взгляд, недобрали на данный момент? Вправе ли команда гордиться качеством игры с «Крыльями» и «Локомотивом», если на выходе — два очка вместо шести?

— Я не сторонник считать недобранные очки. Как правило, в футболе на длинной дистанции почти все зависит от качества игры. Оно меня пока удовлетворяет, и думаю, что те очки, которые мы где-то недобрали, придут где-то потом. На сегодня у нас объективно было бы больше на очко-два.