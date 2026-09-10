Семак сообщил, что Вендел не сыграет с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в 8-м туре РПЛ, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Вендел не сможет принять участия в матче с «Локо», по Мантуану есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей», — цитирует Семака «Чемпионат».

29-летний бразилец получил травму в матче со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ. После этого Вендел пропустил матчи «Зенита» с «Факелом» (1:0) и ЦСКА (1:2) в РПЛ и игру с махачкалинским «Динамо» (3:0) в FONBET Кубке России.

«Зенит» 12 сентября сыграет против «Локомотива». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

После 7 туров «Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.